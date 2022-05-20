Политолог Александр Носович: «Роль Белоруссии в спецоперации на Украине для Запада - глубоко вторичное обстоятельство»

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 мая 2022, 18:14

Носович считает, что у Запада есть разные предлоги для давления на Белоруссию. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы. недели».

«На Белоруссию оказывается давление, так как это союзное государство России. Она входит в общие с РФ интеграционные проекты, в том числе в ОДКБ. Это главная причина, которая остается неизменной на протяжении четверти века. Конкретные поводы для этого давления могут меняться. Санкционный этап для Белоруссии начался не 24 февраля, а самый большой процент санкций был введен после президентских выборов 2020 года. До этого несколько раз Лукашенко сталкивался с санкционными волнами. Поэтому роль Белоруссии в спецоперации на Украине для Запада - глубоко вторичное обстоятельство, независимо от того, какую роль играет Белоруссия в этой операции, и играет ли она ее вообще. Ключевым остается то, что на этой территории находятся российские войска, и она является одним из главных элементов в системе военной безопасности РФ на ее западных границах. И в этом отношении белорусскому руководству терять нечего. Для США и НАТО главный знаменатель – Белоруссия не является частью западного блока и санитарного кордона на границе РФ, которая обязана вместе с Украиной и Прибалтикой давить на Россию».

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Запад оправдывает свое давление на Белоруссию, навешивая на нее ярлык страны-агрессора.

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