Политолог Аслан Рубаев: «Один удар по Польше решит все их антирусские настроения»

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 мая 2022, 17:14

Рубаев считает, что Польша является центром русофобии на западе. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Я думаю, что лимит санкций, который мог ввести Запад против России, уже использовался. Тут уже надо искать какие-либо радикальные меры – изымать частную собственность, но Запад это тоже делает, и достаточно успешно изымает имущество у крупных российских бизнесменов. Что творится на бытовом уровне по отношению к русскоговорящим и русским людям в Европе, это не поддается воображению».

«США и Европа все рычаги давления на Россию уже использовали, другого варианта нет. Стоит сказать, что Польша является флагманом русофобии всего западного мира. Польша находится в антирусском бешеном экстазе. Они сегодня довольны тем, что, якобы, весь мир выступают против РФ, будут вонзать нож в спину, так как Польша - государство, которое никак и ничем повлиять на Россию не может, но один удар по Польше решит все их антирусские настроения».

Ранее Президент Польши Дуда заявил о необходимости принять новые санкции против РФ, поскольку предыдущие неэффективны.

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