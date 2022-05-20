Эксперт Виктор Зуев: «Наша страна подготовлена к вирусу оспы обезьян»

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 мая 2022, 16:23

Зуев считает, что вспышка эпидемии, которая была во время коронавируса, маловероятна. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели».

«Вирус оспы обезьян, безусловно, опасен для человека, так как он вызывает серьезную смертность где-то порядка до 10%-11% у невакцинированных. Единственной защитой от этого вируса является вакцина против натуральной оспы».

«Вспышка эпидемии этого заболевания маловероятна, так как мы уже к этому подготовились морально, я, например, знаю, что касательно нашей страны, у нас разработаны ускоренные тест-системы для диагностики этого заболевания и наши пограничные медицинские службы достаточно подготовлены и держат все под контролем».

Ранее сообщалось, что ВОЗ созывает экстренную встречу экспертной группы для обсуждения вспышки оспы обезьян.

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