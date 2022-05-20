Клинцевич: соотношение на отдельных участках боевых действий составляет – один наш боец против шести украинских

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20 мая 2022, 16:11 Александр Саргин

Фото: соцсети

Вооруженные силы РФ на Донбассе приступили к тактике создания и замыкания малых котлов. Напомним, что ранее в СМИ была вброшена информация о том, что ВСУ в ближайшем будущем на Донбассе попадут в одно большое окружение.

«На Украине наши вооруженные силы действуют очень квалифицированно, - сказал «АН» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.), полковник запаса Франц Клинцевич. – Там все идет по подготовленному плану. Более того, сегодня на Украине происходит ротация, и все наши военнослужащие, офицеры Вооруженных сил России своевременно проходят ее. Все они стопроцентно меняются, получив и боевой опыт, и соответствующие навыки ведения боевых действий. А это бесценно, тем более в условиях того, что сегодня в мире крайне неспокойная обстановка».

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «подтверждаются» все опасения России о том, что Запад при необычайной активности военных советников стран НАТО сегодня пытался сделать из Украины. По словам Лаврова, «мы не имели другого выхода», кроме как начать там специальную военную операцию. Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что все задачи по защите людей, мирных граждан на Украине, «прежде всего, на Донбассе» будут выполнены.

«Надо понимать, что даже при поддержке НАТО, - продолжает Клинцевич, - которая осуществляется Западом на Украине, мы продолжаем военные действия. Более того, в наступательном бою и при огромном военно-техническом превосходстве России перед Украиной соотношение на отдельных участках боевых действий составляет один против шести. То есть один наш боец - и шесть украинских».

По мнению военного аналитика, здесь явно просматривается суворовский подход: «Воевать не числом, а умением». Сегодня это отличает и российских генералов, особенно Александра Дворникова, командующего войсками Южного военного округа, который и командует этой спецоперацией, напоминает Клинцевич, а также командующего нашими ВДВ Андрея Сердюкова и представителей других округов, очень известных, грамотных и «крайне подготовленных» генералов.

«Все они являются Героями Российской Федерации, - отмечает Франц Клинцевич в разговоре с «АН». - Вы сами понимаете, что это звание дают не за строительство укрепрайона в мирных гражданских условиях. Генералы были удостоены этой награды за военно-оперативное мастерство».

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