Несмотря на варварскую бомбардировку Хиросимы японцы хорошо относятся к американцам

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 мая 2022, 14:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: sports.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Казалось бы, Хиросима и Нагасаки, а также бомбардировка Токио должны были серьёзно озлобить японцев. Некоторые даже сейчас думают, что жители островов могут втайне желать смерти своим заокеанским партнёрам. Ведь то, что было сделано в 45-м, по идее не должно забыться. Но российскому тренеру Валерию Непомнящему удалось переговорить с местными обитателями. И как оказалось, ненависти к американцам там почти никто не испытывает. Более того, имеет место восхваление и уважение.



Господин Непомнящий работал в японском клубе «Санфренче Хиросима» в 2001 году. Тогда с момента уничтожения двух городов атомными бомбами прошло ещё не более полувека. В интервью со СМИ он признавался, что при посещении Хиросимы ему было не по себе. Он рассказывал об отношении там к американцам. «Вы же должны американцев ненавидеть, - говорил тренер местным. - Посмотрите, они сделали несчастными ваших детей!» Но в ответ Валерий Непомнящий получал совсем иные высказывания.



«Они подняли нашу страну! - Вот каковыми были ответы местных. - И мы за это им должны быть благодарны!» На самом деле США действительно предприняли попытки по исправлению своих ошибок и подняли страну в экономическом плане. До 45-го года Япония считалась милитаризированной страной среднего уровня, да к тому же ещё и с преобладанием фашистской идеологии. Но после войны с помощью американцев держава стала передовой в мире. Потому жители Хиросимы и отвечали Непомнящему отнюдь не так, как он ожидал услышать.



«Как же мы можем к ним относиться, если мы теперь одна из лучших стран?» - говорили они в беседах с тренером. Непомнящий потом признавался, что его это всегда очень удивляло. «Они с пониманием почему-то относятся, - рассказывал тренер. - Для меня это удивительно». Напомним, что в 1945 году американские бомбардировщики сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В течение 2-4 месяцев от радиации погибли от 90 000 до 146 000 человек в Хиросиме, и до 80 000 в Нагасаки.

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