Экономист Денис Ракша: «Газ за рубли стал основным фактором падения доллара и евро»

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 мая 2022, 14:23

Ракша изданию «Аргументы недели» назвал несколько причин, которые стали решающими в падении доллара и евро.



Сейчас подключился фактор «газ за рубли». Ситуация разрешилась в пользу РФ. Европейские компании согласились на условия РФ. И это создает физический приток валюты, но он происходит неравномерно. Также в отличие от предшествующей ситуации, когда Газпром должен был продавать 80% своей валютной выручки, сейчас он фактически продает 100%, т.е., при растущем количестве валюты, еще большая доля этой валюты продается за рубли, так как без этого невозможны дальнейшие поставки газа. Ну и наконец, еще один фактор – ожидания. Если раньше ожидания были неуверенные, - будут ли платить в рублях европейские компании за газ или нет, - то сейчас ожидания устаканились. Все эти факторы и толкают доллар и евро вниз.

В ходе торгов на Московской бирже сегодня курс доллара опускался ниже 58 рублей, на минимуме сделки проходили по 57,55 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции