Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев: «Нет никакого смысла создавать картель»

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 мая 2022, 13:27

Фото: DeAgostini/Getty Images

Танкаев считает, что подобные организации, как правило, неэффективны. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«Нет никакого смысла создавать картель. Он давно уже создан. Такая организация называется «Организация экономического сотрудничества и развития». Она была создана для того, чтобы противодействовать ОПЕК на мировом нефтяном рынке, и за 62 года своей работы доказала свою несостоятельность в области регулирования мирового рынка нефти. Надеется на то, что можно будет создать другую организацию, которая станет более эффективной, это абсолютная наивность, тем более, когда об этом заявляет G7, которая является просто клубом из разнородных стран, которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития, и активно пытаются противодействовать России в рамках этой организации. Эта политическая декларация направлена на то, чтобы заморочить голову политикам, которые не очень хорошо понимают, как и что работает в мире. Таких политиков больше всего находится в руководстве ЕС».



Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о планах G7 создать картель для покупки российской нефти.

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