Военный эксперт Игорь Коротченко: Инициатива отмены возрастного ограничения для контрактников связана со спецоперацией на Украине

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 мая 2022, 11:50

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Коротченко считает, что законопроект будет принят. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели».



«Очевидно, что инициатива связана с проводимой специальной военной операции. Но, в целом, она заслуживает одобрения и принятия. Действительно, по ряду воинских специальностей чрезвычайно важно обеспечить возможность прохождения воинской службы таким образом, чтобы солдаты обладали необходимыми навыками применения и использования сложных систем оружия. Данная инициатива позволяет указанной категории военнослужащих сохранить, либо обеспечить их наличие в рядах вооруженных сил РФ. Я думаю, что инициатива будет с высокой долей вероятности принята и реализована».



Ранее сообщалось, что закон «О воинской обязанности» могут изменить. Теперь для прохождения контрактной службы годными считаются граждане не от 18 до 40 лет, а просто с возраста совершеннолетия. Документ уже внесен в Госдуму.

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