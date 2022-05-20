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Аргументы Недели Мнение 13+

Военный эксперт Игорь Коротченко: Инициатива отмены возрастного ограничения для контрактников связана со спецоперацией на Украине

, 11:50

Военный эксперт Игорь Коротченко: Инициатива отмены возрастного ограничения для контрактников связана со спецоперацией на Украине
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Коротченко считает, что законопроект будет принят. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели».

«Очевидно, что инициатива связана с проводимой специальной военной операции. Но, в целом, она заслуживает одобрения и принятия. Действительно, по ряду воинских специальностей чрезвычайно важно обеспечить возможность прохождения воинской службы таким образом, чтобы солдаты обладали необходимыми навыками применения и использования сложных систем оружия. Данная инициатива позволяет указанной категории военнослужащих сохранить, либо обеспечить их наличие в рядах вооруженных сил РФ. Я думаю, что инициатива будет с высокой долей вероятности принята и реализована».

Ранее сообщалось, что закон «О воинской обязанности» могут изменить. Теперь для прохождения контрактной службы годными считаются граждане не от 18 до 40 лет, а просто с возраста совершеннолетия. Документ уже внесен в Госдуму.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

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