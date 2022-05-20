Почему украинцы не хотят умирать за Зеленского?

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 мая 2022, 10:24 Игорь Кузнецов

Фото: EPA/Vostock-photo

Больше половины украинских боевиков, заблокированных на мариупольском комбинате "Азовсталь", уже сдались в плен, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "СоловьевLive". Число украинских боевиков, сложивших оружие на мариупольском комбинате "Азовсталь", превысило 1,7 тысячи, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. После появления известий, что националисты "Азова"* сложили оружие, начали массово сдаваться в плен солдаты ВСУ и ополченцам ЛНР. До этого из более полутора тысяч человек, которые сидели на заводе Ильича, в плен сдались около 1300. А чуть ранее отказались воевать, вернулись домой и сложили оружие мобилизованные ВСУ из Запорожской области. Один из сдавшихся в этой группе запорожцев, так объяснил свой поступок: «…группа перешла на мирную сторону, прихватив с собой кое-какое оружие, и спасла свои жизни. Мы не трусы, мы просто увидели, что происходит на передовой, что нас используют, как «пушечное мясо». Мы — настоящие патриоты Украины, но воюем за чужие интересы, за Зеленского, за олигархов. Я не хочу этого!...» Как видно, правды от простых украинцев не скрыть.



Потому, что они знают, что Зеленский, как и Кличко - почетный житель шотландского Эдинбурга. Почетным жителем шотландского Эдинбурга, наряду с ними, является и королева Великобритании Елизавета II.



Они знают независимый депутат британского парламента Нил Койл сказал, что президент Украины Владимир Зеленский «великолепно представляет наши ценности» (слышите: англичане даже не пытаются скрывать, что Зеленский в Украине «великолепно представляет» их!!! «ценности») и «…он полностью заслуживает самой высокой чести, которую мы можем вручить гражданину не Великобритании». После чего депутаты всех партий в парламенте Великобритании призвали премьер-министра Бориса Джонсона выдвинуть кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского «в знак признания его храбрости и вдохновенного лидерства» на присвоение почетного рыцарского звания.



Кстати, на самом деле такого поста, как «премьер-министр» в Великобритании нет. Премьер-министром главу кабинета Бориса Джонсона называют, можно сказать, в экспортном варианте. Правильное название его должности — Главный советник монарха Того самого монарха, без согласия которого совет шотландского Эдинбурга 17 марта 2022 года не посмел бы присвоить президенту Украины Владимиру Зеленскому статус почетного жителя города. По существующим обычаям (конституции, как известно, в стране нет), сюзерен сам назначает своего главного советника из числа самых авторитетных депутатов парламента.



Зеленский, его жена и дети получили британское подданство, хотя такое должно противоречить Конституции Украины. До этих любопытных фактов недавно докопались СМИ. Любопытно, что все эти факты никто со стороны Зеленского не подтвердил, но и не опроверг, что гораздо важнее.



Гражданская война - последнее крупное внутреннее потрясение - была в Англии в XVII веке. Но одно дело – Англия. И совсем другое – Украина. Гражданская война на Украине - это не та тема, которая волнует английскую элиту, и которую надо остановить.



На Украине у Великобритании есть свои интересы, а действия ВС ДНР и ЛНР, поддержанные Россией, не только их нарушающие, но и ломающие англосаксонскую финансовую архитектуру мироуправления, грозят эти интересы уничтожить.

Поэтому Британия решила не сохранять нейтралитет, а поддерживает Украину в гражданской войне с ДНР и ЛНР. Это очень опасное решение, поскольку лишает британского подданного Зеленского возможности вести мирные переговоры с ДНР, ЛНР и Россией в интересах Украины.



Главный советник монарха лорд Палмерстон ещё 1 марта 1848 г. в речи в Палате общин 1856 году сказал: «…Недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им». А незадолго до начала Крымской войны 1853-1856 года лорд Пальмерстон, получивший неофициальное прозвище "Лорд-поджигатель" сказал: «Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет». Именно эти английские «ценности» «великолепно представляет» Владимир Зеленский. Уже давно Зеленский не является независимым украинским политиком.



Ещё 12.10.2020, Зеленский во время визита в Великобританию тайно встречался с главой британской разведки MI-6 Ричардом Муром. На встрече присутствовал и глава СБУ Иван Баканов – друг детства президента и по совместительству – офшорный юрист Зеленского. Банк олигарха Игоря Коломойского несколько раз использовал для транзитной переброски денег на свои структуры оффшорную фирму Владимира Зеленского и Ивана Баканова Green Family LTD — всего по утверждениям журналистов через неё прошли 40 млн. долларов. Как утверждают СМИ, это часть денег, украденных из «Приватбанка» олигархом Коломойским, за что Министерством юстиции США на него наложило санкции, но Зеленский препятствует расследованию данного уголовного дела. Зеленский во все силовые министерства назначил своих людей. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины проверит декларации президента Украины Владимира Зеленского и главы Службы безопасности страны (СБУ) Ивана используя данные «досье Пандоры», представленного международным консорциумом журналистских расследований. Об этом заявлял глава агентства Александр Новиков. Стоит ли удивляться, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции начавшее проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского и главы Службы безопасности страны Ивана Баканова после публикации расследования Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) «Досье Пандоры» «не получило ответа на свои запросы от Британских Виргинских Островов и Белиза»?



Украинский музыкант и оппозиционный блогер Тарик Незалежко в интервью изданию Украина.ру сказал: «Мы с Дмитрием Джангировым вели по средам «Международную панораму», у нас был шок определенный, когда товарищ Зеленский посетил Ми-6, когда он находился на территории Великобритании. Президент независимого государства пошел в Ми-6. Тогда мы поняли, что это просто катастрофа. Именно в тот момент, потому что это означает, что президент Зеленский абсолютно несамостоятельная личность… А как он закончит? Думаю, как любой представитель постсоветского пространства, который связывается с британцами. Его заведут в ванну, дадут красивый шарф, и — по стопам Бориса Абрамовича Березовского… Вот такое у меня представление».



Во время визита 1 февраля в Украину Главный советник монарха Борис Джонсон в ходе пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским рассказал, чего ждут от Украины в Лондоне. Он ярко обрисовал перспективы войны с Россией: "Украинцы будут драться до последней капли крови".



19 мая агентство Bloomberg назвало трех человек, не дающих остановить украинский кризис. По мнению Bloomberg дипломатическому урегулированию украинского кризиса мешают Британскими политики: премьер-министр Великобритании Джонсон, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.



Неудивительно, что под напором британских кураторов, Президент Владимир Зеленский 18 мая внёс на утверждение Верховной Рады Указ, в котором предлагает продлить военное положение на Украине на 90 дней с 25 мая 2022 года. Курс на продолжение войны на Украине "до последней капли крови" намеченный Лондоном Зеленский готов исполнять. Он знает, что в случае несогласия с мнением Лондона, ему грозит импичмент по Досье Пандоры и уголовное дело.



Многие украинцы всё это знают и поэтому массово сдаются в плен, не желая погибать за интересы чужой им Англии и её марионеток в Украине.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции