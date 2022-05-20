Тупиковые противоречия США и Запада по отношению к России

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 мая 2022, 07:39 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Необходимо признать, что уже накопилось немало противоречий в поведении и установках США, Запада и их бесправной марионетки Украины. Приведу, лишь, некоторые эти противоречия:​

1. Вы нас кормите энергией, едой и сырьём, но мы будем мешать вам развиваться и будем делать всё, чтобы вас не было.​

2. Мы будем вас убивать и издеваться над вашими пленными, но вы будете проявлять духовность и милосердие к нам и нашим пленным, когда мы окажемся в плену.​

3. Мы отказываемся от вашего газа и нефти, но будем закупать вашу нефть и газ у других международных субъектов.​

4. Вы обеспечивайте нас, чтобы с нами ничего критического и опасного не произошло, чтобы мы имели силы и возможности заниматься эффективным уничтожением вашей экономики. А вот когда мы вашу экономику уничтожим, тогда вы не будете нам нужны.​

5. Мы будем создавать виртуальные знаки и пустышки, в которые верит весь мир, а нам не нравится, что в ваших руках находятся реальные ценности ( энергия, нефть, сырьё и т.п.) , на основании которых создаются, реальные товары и капиталы. У вас реальные мировые природные ценности быть не должны! Они нужны нам!​

6. Мы будем закидывать мир фейками, туфтой, фальсификацией, которые уведут мирового безграмотного массового обывателя от реальности, а вы не можете это делать, так как именно в наших руках находится машина тиража фейков, туфты и симулякров. И лишь после победы мы объясним миру, что было правдой, а ложь была лишь оружием уничтожения России.​

Запад и США верят, что можно обмануть сущность происходящего. А тем временем, сущность и реальность, будут бить непредсказуемо и с затылка. Победит реальность! Победит энергия ( газ, нефть, сырьё, капиталы, человеческие ресурсы и т. п.) , а не информация, наполненная дезинформацией и знаками, далёкими от реальности!​

Сущность возьмёт своё! Причём без особых стараний со стороны России! И Китай это знает, поэтому не вмешивается, но уже сделал ставку на Россию. Грядёт новое мироустройство, возвращающееся к Реальности!​

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