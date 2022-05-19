Политолог Аслан Рубаев: «Через снос памятников Украина пытается разрезать ту самую пуповину, которая соединяет ее с Россией»

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 мая 2022, 19:09

Фото Avaness/wikimedia.org

Рубаев считает, что такой подход к истории может привести Украину еще к большей катастрофе. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«Идет борьба с Россией через общую историю. Это борьба со всем русским, с общим прошлым, которое сделало Украину. Ведь уже и Владимир Путин сказал, что архитектором Украины был Ленин. И сегодня Украина получила некую свободу от России под протекцией Запада. И эта свобода привела Украину к полному краху и коллапсу. Мы видим, что через памятники Украина пытается разрезать ту самую пуповину, которая соединяет ее с Россией. Но, к сожалению, у Украины ничего не получится. Ее уход от России и дальше будет приводить ее к той катастрофе, с которой она сегодня столкнулась. Невозможно воевать с историческим прошлым, так как Украине, к сожалению, взамен нашего общего советского прошлого, нет никакой альтернативы, которую они сегодня могут выстроить».



Ранее сообщалось, что в Харькове снесли Памятник великому князю Киевскому Александру Невскому.

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