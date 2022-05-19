Экономист Андрей Суздальцев: «Клишас прав, когда говорит о провале импортозамещения»

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 мая 2022, 15:59

Суздальцев считает, что проблемы в РФ с импортозамещением еще будут долгие годы. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

То, что хотело сделать правительство, не получается. Клишас тут прав. Сказать, что все провалилось, невозможно. Есть целая программа, и тут нужно понимать, что нагружаются государственные концерны. Там заказ идет оборонный. Следует отметить, что первый этап импортозамещения начинался с 2014 года. Сказать, что он успешный, - сложно. В основном его вытягивали частные компании. Учитывая то, что экономика частная, государство могло показать только вектор направления. А вот содействия от частного бизнеса мы не особо видим. Так что есть проблемы, они будут решаться не один год и, учитывая то, что у нас высокие ставки по кредитам, то проблема импортозамещения будет идти тяжело.

Ранее Сенатор Андрей Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России.

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