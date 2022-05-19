Идеология жизни

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 мая 2022, 14:49 Василий Тресков, журналист

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня два пути у человечества, и можно сказать, две идеологии. Выбор однозначен: жить не за страх, а за совесть или существовать под гнетом страха, запрятав совесть в пятки. Что победит в мире: страх или совесть, сегодня решается на полях сражения. Будут ли люди задыхаться под желто-синим смрадом страха С либо свободно жить и дышать, так, как велит совесть и здравый смысл.

Жить по совести - это трудиться и созидать, жить за счет страха – ползать на коленях под дулами автоматов и за каждое свободное мнение или слово на родном языке получать жестокие побои, подвергаться пыткам и даже расстрелу. При таком режиме страха люди запуганы и превращены в стадо овец, которых можно резать, бить, сдирать кожу.



С каждым днем обостряется борьба между Праведным Добром и изощренным злом, которая становится циничнее и беспощаднее. Ее накал усиливается западными глубинными силами зла с целью задушить Россию, которая пытается выступить спасителем человечества от нечеловеческого зла.



Трудно понять руководство западных стран, которые в этой борьбе встали на сторону Зла. Что случилось с мозгами жителей благополучных стран – невозможно диагностировать с позиции здравого смысла. Они готовы защищать фашиствующих отморозков, убивающих мирных граждан. Россию же обозвали «агрессором» и ополчились против нее, которая их кормила, поила, согревала и снабжала дешевым газом и нефтью, всячески старалась быть им полезной. Эти страны получали огромные блага в дружбе и сотрудничестве с нашей страной, и жили бы, не зная печали с высокими пенсиями, зарплатами, социальными благами, такими, что не снились жителям российской глубинки, снабжающих их топливом, пшеницей, лесом и прочим, практически, дармовым для них сырьем.



И вдруг в одночасье ощетинились против своего доброжелательного соседа танками, ракетами. Возводят стены вдоль границ, и строят бомбоубежища со всеми удобствам от России. То ли их зомбировали психотропными пентагоновскими таблетками одурения, то ли потеряли от лживой пропаганды в СМИ ориентацию между добром и злом.



Что не хватало этим странам, которые были символом преуспевания в мире. Вместо того чтобы помочь привести к разумным цивилизованным рамкам нацистскую Украину, с варварским людоедским режимом, они самозабвенно аплодируют фашизму, рушат памятники освободителям, брызгают краской в лицо российскому послу, бульдозером сгребают живые цветы на могилах павших героев, еще немного и завопят: «Хайль украина».



Но они должны знать, что тот, кто ищет добра от добра - находит зло, а «победа» над Россией обернется гибелью цивилизации.

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