Такой хоккей нам не нужен

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19 мая 2022, 14:38 Василий Тресков, болельщик российского хоккея с 50 летним стажем

Фото: pixabay.com

Впервые чемпионат мира-2022 проходит без участия российской сборной по хоккею. Борьба за лидерство без сильного соперника - жалкое зрелище.

Такой чемпионат без сильнейшей в мире команды все равно, что хоккей без шайбы. И как бы аутсайдеры старательно ни размахивали бы клюшками, словно разгоняя комаров, это былую зрелищность не восполняет. Потеряна острота борьбы соперничества двух хоккейных школ. Идет игра в одни ворота. Смотреть противно на эту пародию на мировое первенство без наших ребят, которых не допустили к игре подло и нагло по дискриминационным политическим мотивам. Запад объявил тотальный геноцид российскому народу, под пресс этого варварского призыва: «Убивать все русское», попал и наш легендарный хоккей, который десятилетиями был символом спортивной мощи России. Тогда школа российского хоккея доказала свое превосходство над всеми мировыми клубами. Потому нам все равно кто победит в этом ущербном первенстве Финляндия, Чехия или Прибалтика вместе взятая.



Попытки Запада нанести вред России любым путем негативно отражается на мировой культуре, спорте, экономике. Этими санкциями коллективный Запад обкрадывает, прежде всего, духовное достояние всего человечества.

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