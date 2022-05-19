Заслуженный учитель России Евгений Ямбург: «Идеология – это омертвевшее мировоззрение, навязывание»

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 мая 2022, 14:22

Фото: Евгений Ямбург

Ямбург считает, что проект о всероссийском детском движении, может вызвать недоверие среди школьников. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«Если брать чистую педагогику, то возрастные этапы детей надо фиксировать. Но я не очень понимаю, причем здесь идеология? Неплохо бы нам всем соблюдать собственную Конституцию, так как там никакой идеологии быть не должно. Тут все время нам говорят, что нужно возродить идеологию. Нужно помогать детям мировоззрение вырабатывать, критическое мышление. Но идеология – это омертвевшее мировоззрение, навязывание».

«Предполагается, что со следующего года в каждом здании школы будет подниматься флаг, и исполняться гимн. А если дождь, мороз? Это будет вызывать аллергию у детей. Должен сказать, что школа – это первая точка, где дети входят в государство, это же государственное учреждение. И если дети не верят школе, то они не будут доверять государству».

«У нас есть «Российское движение школьников». Оно прекрасно работает. Есть юнармия. Мне совершенно непонятно, почему это случилось так вдруг, кто этот проект разрабатывал… Если вы хотите что-то внедрять, то сначала надо посоветоваться с профессионалами. Это тайна, как будто разработка атомной бомбы. Все это, как у профессионала, у меня вызывает недоумение».



Ранее стало известно, что законопроект о российском детском и молодежном движении «Большая перемена» внесен в Госдуму. Об этом сообщается в базе данных законопроектов палаты. Закон разработан для содействия «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а также «для участия государства в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга».

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