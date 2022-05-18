Почему залив Финский?

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 мая 2022, 19:41 Сергей Платонов,

Только у России из всего побережья три берега этой акватории - восточный, северный и южный. У финнов часть северного, у эстонцев - часть южного. Тогда почему он Финский? И 70 процентов общего речного стока приходится на реку Нева. Этот сток и формирует состав вод залива, в том числе его низкосоленность. Кстати, эстонцы называют его Таллинским заливом.

До 1730 года, он был Кронштадтским, так как после русской победы в Северной войне все побережье стало российским. Да и суверенного государства Финляндия тогда не было. Только с 1808 года по итогам русско-шведской войны появилось Великое княжество Финское в составе Российской империи.

Так что, «Финский», название исторически неверное. Он должен быть или заливом Петра Великого или Невским. Тем более теперь, после вступления Финляндии в НАТО, даже в географии негоже отдавать приоритет вражескому государству.

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