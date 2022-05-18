Политолог Владимир Брутер: «Финляндию и Швецию заставят пойти на уступки Турции»

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 мая 2022, 17:48

Брутер считает, что финны и шведы имеют все равно высокие шансы вступить в НАТО. Об это он сказал изданию «Аргументы недели».

«Турция просто торгуется. Она хочет от Швеции и Финляндии выполнения ряда своих условий. Параллельно, скорее всего, хочет их от Греции. Когда эти условия будут выполнены, торговля закончится, а Турция будет удовлетворена, что ей пошли на встречу. Я думаю, что со стороны руководства Запада и НАТО будет продемонстрировано уважение к турецкой позиции, так как они понимают, что без Турции не обойдется и нужно выполнять условия Турции».

«Финляндия и Швеция, может быть, и не готовы пойти на уступки Турции, но либо их заставят, либо они окажутся в смешном положении».

Ранее сообщалось, что Турция требует от шведских и финских властей публичного осуждения Рабочей партии Курдистана и связанных с ней организаций, Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

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