Эксперт в области компьютерной безопасности Алексей Раевский: «Сервисы Google прочно проникли в нашу жизнь»

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 мая 2022, 16:17

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Раевский считает, что от властей следует ожидать осторожность, касаемо закрытия Google в России. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Банкротство – это не означает закрытие компании. Это сложная юридическая процедура, из которой есть множество исходов. Это может быть финансовое оздоровление, внешнее управление, и какой сценарий будет выбран, пока не очень понятно, так как не ясны причины и цели такого решения».

«Что же касаемо закрытия сервисов Google, то тут может быть несколько моментов. Сервисы могут быть заблокированы компанией Google. Также могут быть заблокированы сервисы по причине того, что у компании нет российского представительства, если оно все-таки будет ликвидировано по закону о «приземлении». Но тут возможны нюансы, так как сервисы Google прочно проникли в нашу жизнь. Может быть, стоит ожидать от наших властей, Роскомнадзора в первую очередь, какой-то осторожности и взвешенности этого вопроса. Что же касаемо самого Google, то здесь сложно прогнозировать, но большие компании Аpple, Microsoft не торопятся прекращать свою деятельность в России по своей инициативе. Но прогнозы делать сложно, так как ситуация меняется».

Ранее сообщалось, что российская «дочка» Google инициирует банкротство. На компанию по искам Роскомнадзора наложили оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд руб.

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