Член СПЧ при президенте РФ Татьяна Мерзлякова: «Решения Европейского суда помогло нам наладить систему правосудия в России»

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 мая 2022, 15:52

Мерзлякова считает, что сейчас Европейский суд по правам человека стал политизированным. Таким мнением она поделилась с изданием «Аргументы недели».

«Эта новость была ожидаемой. Многое из решений Европейского суда нам помогло наладить нашу систему правосудия. Прежде всего, я статистику знаю по Свердловской области. У нас 13 дел было выиграно в Европейском суде. Мы прощаемся с ЕСПЧ, он стал политизированным, но мы должны им сказать за определенные уроки спасибо».

Ранее стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий, что постановления ЕСПЧ, принятые после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в РФ.

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