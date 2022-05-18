Политолог Аслан Рубаев: «Отказ от российского газа – это дешевый европейский трюк»

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 мая 2022, 15:41

Фото: pixabay.com

Рубаев считает, что сейчас Европа своими заявлениями об отказе российских энергоресурсов пытается напугать нашу страну. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели».

«То, что сегодня делают европейские политики в угоду США, приводит к тому, что они гробят экономику своей страны. Они также лишают ее суверенного выбора. Конечно, отказ от российского газа мне вообще не представляется возможным, так как ряд авторитетных экспертов в области энергетики, говорят, что Европа не сможет полностью отказаться от российского газа, как минимум, до 2040 просто-напросто неоткуда его будет черпать. Турция предлагает, конечно, какие-то свои условия, но это все очень тяжелая и большая цепь строительства инфраструктуры. Но надо сказать, что сегодня начался газовый коллапс в Европе. Небывалый рост цен на энергоносители. От этого страдают рядовые граждане и европейский бизнес. Мне неизвестно ради чего все это делается, складывается впечатление, что Европа пытается напугать Россию и торгуется на дипломатическом уровне. Отказаться они все равно не смогут, так как сегодня это звучит фантастически. Это просто элемент торговли. Это просто дешевый европейский трюк».

Ранее ЕК приняла долгосрочный план REPowerEU для скорейшего отказа от российских энергоресурсов, в том числе газа.

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