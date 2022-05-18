Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко: «Сдача боевиков «Азовстали» - это важный психологический аспект»

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 мая 2022, 14:22

Фото: "Азовсталь", Cover Images/Keystone Press Agency

Коротченко считает, что капитуляция украинских войск способствует поднятию боевого духа вооруженных сил РФ. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Сдается не «Азовсталь», сдаются боевики «Азова» и те части вооруженных сил Украины, которые укрылись в подземных коммуникациях завода. Сдача идет полным ходом, и мы можем классифицировать это как капитуляцию. Не дождавшись, поддержки, прорыва, каких-либо мероприятий по эвакуации, - а мы знаем, что ряд европейских и международных деятелей выступали с такими идеями, - поняв бессмысленность дальнейшего сопротивления и не желая погибать, украинские националисты сегодня сдаются массово в плен. Это важный психологический момент. Он характеризует то, что несмотря на все заявления «Стоять до конца!», реальность такова, что они покорно сдаются и дальше отвозятся раненные на лечение, а здоровые боевики в места заключения, где будет проводиться с ними работа, а дальше следствие будет устанавливать вину каждого и будут суды с приговорами».

«Это важный эпизод, связанный с тем, что символическое значение этой капитуляции очень велико. С точки зрения морально-психологического эффекта, это будет деморализация вооруженных сил Украины и уверенность армии ДНР и вооруженных сил РФ».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход боевиков из "Азовстали" можно рассматривать только однозначно: они складывают оружие и сдаются.

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