Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин пока проект завода «Москвич» существует только в PR-пространстве

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 мая 2022, 13:03

Антон Шапарин считает, что на проект электромобиля «Москвич» могут уйти миллиарды долларов. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».



«К глубокому сожалению, пока проект завода «Москвич» существует только в PR-пространстве. Непонятно какой автомобиль, из каких запчастей, на каких платформах, какими силами будет собираться. Нет ничего из этого перечисленного. У «Москвича» есть три пути. Первый – это долгая и мучительная разработка собственной платформы и компонентов, которая потребует годы, огромных усилий. Это будет стоить миллиарды долларов. Также нужен будет поиск внешнего партнера. Я не уверен, что сейчас это легкая история, так как даже китайцы действуют осторожно и аккуратно. Вряд ли они пойдут на санкционный завод. Ну и последний путь, но вероятный – большая часть завода «Москвич» была застроена, и я подозреваю, что и оставшаяся часть вполне тоже может быть застроена».

Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Renault в Москве будут выпускать электромобиль «Москвич».

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