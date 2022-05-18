Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: «Эрдоган – мастер искусства торговаться»

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 мая 2022, 11:54

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; Анатолий Вассерман

Вассерман считает, что американцы пойдут навстречу туркам и снимут с них санкции. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«На востоке очень ценят искусство торговаться. Эрдоган – мастер этого искусства. Он в свое время выторговал из ЕС дотации за то, что он ограничивает доступ туда беженцев Арабской весны. Что касается ограничений, наложенных на него американцами, то они были наложены за то, что Турция купила наши зенитные ракеты, вместо безнадежно устаревших американских ракет. За это американцы исключили Турцию из участия в программе строительства истребителей F-35 на чем Турция выиграла в репутации, поскольку F-35 тот еще летающий гроб, но потеряла в деньгах, так как F-35 стоит сейчас дороже, чем предполагалось в начале его проектирования. Сейчас Турция требует возвращения в ту программу и чтобы Швеция и Финляндия отказались поддерживать курдов. Думаю, что Эрдоган всего этого добьется, так как для американцев сейчас важно втянуть Швецию и Финляндию в НАТО. Шведы же будут вынужденны сократить свою собственную военную промышленность, тогда как сейчас она успешно конкурирует с американской. США удовлетворят требования Турции и взамен на это получат экономическую выгоду в части военной промышленности».

Ранее Турция потребовала снять американские санкции взамен на поддержку заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО.

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