«Трудовые резервы» бегут из России

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 мая 2022, 09:12 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Президент РАН академик Александр Сергеев признал, что "США переманивают российских ученых", создавая научно-технологический занавес над нашей страной. Признал и то, что находятся люди, причем немало, которые в надежде на печеньки соглашаются на посулы: "Трудно оценить масштаб потерь: я считаю, что они большие". И традиционно призвал увеличить финансирование науки в надежде, что эта мера поможет, спасет и покой принесет. Но неправильно поставленный диагноз равен неправильному лечению. И в конечном итоге приводит к смерти пациента.

Денег в науке, точнее у трудовых научных резервов действительно немного. В прошлом году вполне официальное лицо, а именно заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, заявил, что в 2020 году в Москве и Московской области 43 главных научных сотрудника, 86 ведущих научных сотрудников, 187 старших научных сотрудников, 279 научных сотрудников и 338 младших научных сотрудников сидели на окладах менее 10 тысяч рублей в месяц. Главный научный сотрудник получал и получает в среднем 130 долларов по курсу ЦБ. В проклятых США ученый в среднем имеет 7,5 тысяч тех же долларов. А аспирант в районе 3 тысяч. Российский аспирант (ого-го-го!) примерно тысяч шесть, но рублей.

Понятно, что наука в стране просто бы скончалась от голода или села в тюрьму как неплательщик коммунальных услуг, если бы ученые не подрабатывали бы на двух, трех, четырех работах. И желательно ещё и на грантах. Но все это отнимает кучу времени, и наука как получение новых знаний превращается в фикцию для отчетности перед тем же Омельчуком. На нее, родимую, банально не хватает часов в сутках. Работать на трех работах и врать в отчетах - вот обычный удел российского ученого.

Молодые люди, приходя в науку, все это прекрасно видят, не дураки чай. И у них есть выбор: потерпеть и свалить или также сидеть на трех работах и отчетно врать. Догадайтесь с трех раз, что они выберут?!

Но кроме отсутствия денег и имитации научной деятельности, что само по себе унизительно, есть ещё такая загадочная штука как удовлетворенность своей работой. Она включает много гитик, одним из которых служит уважение общества и государства к твоей работе. И оно меряется не только финансированием.

Возьмем Российскую академию наук. Старейшее научное общество страны. Могучее общество. Сколько раз Академия спасала державу - не счесть. Та же атомная кузькина мать, то же послевоенное возрождение, космос и т. д. и т. п. 300 лет без нескольких годков простояла. Пережила революцию: Ленин Луначарскому сказал: "Академию не трогать!" Пережила предателя (а не дурака, как принято считать!) Никиту Хрущева. А нынешних подлых времен пережить не смогла.

Еще в 2013-ом, когда РАН хотели превратить в клуб старичков-маразматиков, как-то хватило здравых сил отстоять. Спустя почти 10 лет унизили и втоптали окончательно. Нет, Академия, конечно, суетится, работает, шестерёнки по инерции крутятся, на Президиумах спорят. Но результаты никому во власти всерьез неинтересны, как неинтересны всерьез детские куличики в песочнице. Наука ведь говорит в будущем времени, а у временщиков будущее отсутствует как класс: "Нажрись сегодня, пока у корыта".

И все это на фоне лицемерия о важности РАН, о прорывах и прочих "инновациях" (когда они по-русски говорить научаться?!). Ненужность твоей работы, невостребованность ее результатов пострашнее и "Фауста" Гёте будет, и "Вильяма нашего Шекспира", и стипендии или зарплаты ниже прожиточного минимума. Для молодых это невостребованность - это разочарование в предстоящем пути, для среднего поколения - понимание, что полжизни прожито зря. Для стариков - вообще крах всего. Вот и уезжают туда, где хоть что-то из их знаний может пригодиться.

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