Политолог Александр Асафов: «Поводом приостановления всей активности переговоров стали события на «Азовстали»

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 мая 2022, 15:20

Александр Асафов считает, что американцы начали вмешиваться в переговоры между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью изданию «Аргументы недели».

«Причин и поводов, почему Украина практически вышла из переговоров - масса. На протяжении нескольких недель Зеленский и его окружение генерировали поводы, говоря, что если произойдет событие «А», то мы выйдем из переговоров. Они называли разные обстоятельства. Очевидно, что приостановка переговоров произошла по вине американцев. Поводом приостановления всей активности переговоров стали события на «Азовстале». А причиной явилось то, что в Стамбуле были достигнуты договоренности, изложенные на бумаге. Американцам это не понравилось и они стали давить на украинскую сторону. Я напомню, что без «Азовстали» еще несколько дней назад Зеленский заявил о своей готовности к переговорам без посредников, а до этого было сказано, что Турция вполне адекватный посредник».

Ранее МИД России объявил о выходе Украины из переговоров.

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