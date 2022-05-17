Политолог Аслан Рубаев: «Выход России из Совета государств Балтийского моря произошел из-за Финляндии и Швеции»

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 мая 2022, 14:56

По мнению Аслана Рубаева, сейчас нужно создавать свой миропорядок с новыми организациями. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Когда наша страна покидает международные организации – это, конечно, плохо. Но надо сказать, что после распада СССР, НАТО не прекратила свое существование, как инструмент по противодействию коммунистам, ОВД и, в частности, всему СССР. Мы видим, что с распадом СССР, в мире НАТО стало больше, как и присутствия американской идеологии тотального грабежа недр и демонтажа неугодных режимов и целых стран. По этому, мы можем сказать, что ООН и другие организации не работают, либо они превратились в инструмент, который сосредоточен в руках американской внешней политики. То, что Россия выходит из Совета государств Балтийского моря, это наглядно показывает несогласие РФ с действующим мировым порядком. Я надеюсь, что на следующем этапе РФ предложит свой миропорядок, который будет более честным, справедливым и конкурентоспособным. Я также связываю выход РФ из Совета с тем, что Швеция и Финляндия, которые тоже входили в этот Совет, теперь заявили о своем членстве в НАТО. Тогда это демонтирует ряд договоренностей, которые были в этом Совете, и Россия пытается заявить, что она не согласна. Теперь нужно придумывать альтернативы».

Ранее МИД РФ заявило, что Россия выходит из Совета государств Балтийского моря. Ситуация в Совете государств Балтийского моря деградирует, страны ЕС и НАТО отказались от равноправного диалога на этой площадке.

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