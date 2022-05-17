Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров: «Таксисты будут работать, как работали»

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 мая 2022, 13:36

Фото: pixabay.com

Александр Макаров считает, что после ухода агрегаторов, в России будут создаваться подпольные диспетчерские центры. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».



«Я бы расценивал эти новости, как позитивные. Надо перестраивать эту информационную систему, которая помогает заказать такси. Они паразиты, по сути дела, так как агрегаторы не являются официальными перевозчиками, они оказывают исключительно информационные услуги, т.е. помогают заказать такси и имеют свой процент с этого. У них нет парков автомобилей, штата сотрудников такси, они просто продают и принимают заказы».

«Таксисты будут работать, как работали. Возможно, будут создаваться серые и подпольные диспетчерские центры. Агрегаторы же работали по принципу диспетчерских центров, которые распределяли заказы. У каждого таксиста, который долго работает, у него есть клиентская база. Значит, эти клиенты будут напрямую связываться с таксистом, а не через агрегатор».

«Уход агрегаторов может ударить по мигрантам, так как им помогают в серой зоне при отсутствии документов получить разрешение на работу. Если мигрант-таксист будет работать прямо «в белую», то он может быстро попасть в руки полиции, так как вряд ли у кого-то там есть полный пакет документов».



Ранее сообщалось, что такси-сервис Gett прекратит работу в России 31 мая 2022 года.

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