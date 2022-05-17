Военный эксперт Александр Жилин: «Я не вижу причин, которые радикально изменят ситуацию на поле боя»

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 мая 2022, 13:31

Фото MIL.RU

Александр Жилин считает, что штурм «Азовстали» затянулся по времени. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели».



«Я не вижу причин, которые радикально изменят ситуацию на поле боя. Что касается «Азовстали», то я считаю, что она выполнила некую свою функцию, в том числе сакрального действия. В определенной степени мы помогли выполнить эту функцию, прежде всего тем, что наши штурмовые действия были затянуты по времени, и мы применяли все средства, включая стратегическую авиацию, штурмовые отряды, артиллерию, а бойцы «Азовстали» все не выходили. Я приведу вам элементарный пример. Герои Брестской крепости оборонялись 7 дней и погибли. Это имело значение с точки зрения результата? Нет. Они ушли, но они ушли непобежденными, поэтому не будет никаких радикальных подвижек, так как слишком много ушло времени, и для нашей стороны народ воспринимает оборону Мариуполя, как мы после Великой Отечественной войны воспринимаем оборону Брестской крепости. Украина воспринимает это так».



Ранее в ДНР заявили, что из «Азовстали» сдались в плен 256 украинских военных.

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