Цивилизационный крах вхождения России в систему западных ценностей

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17 мая 2022, 11:40 Владимир Корнилов, доцент, к.э.н.

Фото: freepik.com

Попытку модернизации общественной жизни, которая коренным образом затрагивала экономическую и политическую систему СССР, предпринял после смерти Л.И. Брежнева 10 ноября 1982 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов. На июльском (1983 г.) пленуме ЦК КПСС он заявил о недостаточном знании советского общества, которое построили, что со всей очевидностью выглядело заявкой на самое серьезное изучение социально-экономических и политических процессов в стране и выработку соответствующих мер по выходу из сложившегося положения. Ряд аналитиков (С.Кургинян, А.Самсонов, О.Почепцев и др.) считают, что с подачи Ю. Андропова намечалась та Перестройка, основные контуры которой пытались реализовать позднее М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин и В.В. Путин.

Духовным вдохновителем предполагаемых радикальных перемен в советском обществе вышеназванные аналитики считают О.В. Куусинена, деятеля Коминтерна, секретаря ЦК КПСС, который покровительствовал Ю.В. Андропову. Их деловые отношения завязались тогда, когда О.В. Куусинен был руководителем Карело-Финской республики, а Ю.В. Андропов возглавлял республиканскую комсомольскую организацию в конце 30-х и первой половине 40-х половине ХХ века. В 60-е годы О.Ю. Куусинен вместе с Ю.В. Андроповым создают при ЦК группу молодых «интеллектуалов-консультантов», будущих «прорабов-идеологов» Перестройки 1985 года: Ф. Бурлацкий, Г. Арбатов, А.Бовин, Г. Шахназаров. Ф. Бурлацкий вспоминал: «Это была такая элитная группа, собранная мною по заданию Андропова. Я сам собирал эту группу. Мы в основном тогда придерживались того, что тогда считалось "ревизионизмом", т.е. таких взглядов, что нам (СССР) надо идти путём Запада». Директор Института США и Канады РАН Г. Арбатов писал: «Куусинен, пожалуй, самый образованный и умный (даже мудрый) из наших руководителей, с которыми мне приходилось иметь дело, а в той или иной мере я с конца 50-х – начала 60-х годов знал почти всех». Что касается политико-экономических взглядов Ю.В. Андропова, то о них так говорил Ф. Бурлацкий: «Надо сказать, что Андропов, когда он был в ЦК, сам придерживался радикальных взглядов. Он был необычным человеком, который присматривался к западному опыту и склонялся к тому, что нам надо радикально менять политическую систему». У самого Ф. Бурлацкого, по его признанию, уважение к западному образу жизни появились в ходе туристического посещения стран Западной Европы. «Поездка была из Одессы вокруг Европы с посещением десятка стран. Было около двухсот активистов из ЦК, горкомов партии, печатных органов. Поездка была сделана для знакомства с Западом. Я увидел другой мир и был просто потрясён».



Если серьезно, то следует отметить, что можно вынести реального из жизни Запада в ходе запланированного туристического турне. Практически ничего. В свое время у меня была поездка в Румынию по линии идеологического отдела Ярославского обкома КПСС с той же целью: как живут, что думают граждане страны о деятельности компартии во главе с Н. Чаушеску. Напомню, поездка состоялась в сентябре 1989 г., а в ноябре в стране начались масштабные митинги протеста и через несколько дней Н. Чаушеску вместе с женой Еленой (им обоим было за семьдесят лет) были цинично расстреляны. В ходе поездки по Румынии, выступая с лекциями в трудовых коллективах предприятий и колхозов, школах, беседуя с партийными работниками, трудно было предположить, что произойдет в стране через два месяца. Одни восторги граждан от политики Н. Чаушеску, показ достижений в области условий труда и быта рабочих и селян. Неподдельная радость и благодарность СССР за поддержку Румынии в решении ее внутренних и внешних политических и социально-экономических вопросов. Нас везде встречали с огромным радушием и гостеприимством. После того, что произошло на самом деле в Румынии, наглядное свидетельство общепринятого поведения: гостей по приглашению принимать приветливо, информационно и наглядно обеспечивать только красивой картинкой и т.д. Считаю, что Ф. Бурлацкий был искренен в изложении своего восторга от западной жизни, который он испытал вместе с членами делегации. С другой стороны, несмотря на его научные регалии, он продемонстрировал полную свою некомпетентность в понимании специфики развития российской системы как особой цивилизации на протяжении многих столетий, включая советский период, раз он окончательно укрепился в вере, что СССР должен идти западным путем.



В той же беседе на YouTub-канале он подчеркнул, что «два международных отдела в ЦК: один – социалистических стран, второй – капиталистических были инкубаторами прозападных взглядов. Люди, которые в основном хорошо знали Запад, так или иначе, склонялись к изменению политической системы. Они считали, что мы должны идти на Запад». Как мы видим, контуры модернизации сложившейся в СССР ленинско-сталинской политико-экономической модели в прозападном направлении витали в умах ряда видных членов ЦК КПСС и, особенно, его аппаратных работников. Директор Национального музея Карелии М. Гольденберг высказал парадоксальную мысль: «Куусинен способствовал распаду СССР. Это он породил Андропова, продвигая его карьеру в Москве, а тот породил Горбачева, при котором Советский Союз и прекратил существование».



По мнению политологов С. Кургиняна, А. Самсонова, О. Почепцева и др., Ю.В. Андропов, став генеральным секретарем ЦК КПСС, в вопросе модернизации советской системы пошёл, видимо, не без подсказки таких советников, как Ф. Бурлацкий, Г. Арбатов, А. Бовин, Г. Шахназаров и др., в западном направлении. Причем, в духе тогда модной теории конвергенции, т.е. сочетания лучших элементов социализма и капитализма, сделав СССР частью европейской цивилизации. В основу экономической модернизации Ю.В. Андропов положил вычленение наиболее перспективных и эффективно работающих предприятий в особую «новую экономику». Речь шла о «закрытых городах», академических городках, НИИ и КБ, биотехнологических центрах, атомной и космической отраслях промышленности. Именно в этих отраслях и центрах имели место новейшие технологии, сделавшие страну передовой державой, обогнавшей остальной мир на несколько десятилетий. На основе этих передовых центров, по замыслу Ю.В. Андропова, предполагалось сформировать высокотехнологические корпорации, которые с помощью спецслужб СССР заняли бы мощные позиции на мировом рынке, становясь значимыми производственно-экономическими звеньями мировой системы. Налаживая тайные и видимые связи с Западом, по мнению вышеозначенных политологов, Ю.В. Андропов пытался воплотить план конвергенции, сближения с западным миром, т.е. создать основу для будущего нового мирового порядка, сменив Ялтинско-Потсдамскую систему».



Модернизационный проект преобразования сложившейся советской системы Ю.В. Андропова начался с жестких мер по борьбе с коррупцией, наведения общественного порядка и производственной дисциплины. Средствами решения этих задач послужили облавы на прогульщиков, борьба с коррупцией, нетрудовыми доходами, спекуляцией, криминальным миром (рост числа осужденных за уголовные преступления, наведение порядка в Средней Азии, чистка партийного и государственного аппарата, включая органы госбезопасности), злоупотреблениями в торговле. Преждевременная смерть не позволила Ю.В. Андропову реализовать заложенный в намерениях потенциал преобразования политической и экономической системы СССР. Мы не стали бы так категорично обвинять видных государственных деятелей (О.Куусинена и Ю.В. Андропова) в развале СССР, поскольку они рассматривали вхождение СССР в западную цивилизацию на положении равноправного партнера. Другое дело, вина О. Куусинена и Ю.В. Андропова в том, что при их поддержке в ЦК сформировалась группа, как выяснилось потом, некомпетентных в историческом и политологическом отношении консультантов, лишенных к тому же в определенной степени государственного (советского) патриотизма. Речь идет о команде идеологов, будущих «прорабов перестройки»: Арбатов, Бовин, Бурлацкий, Заславская, Яковлев, Шахназаров и др. Роль же реформатора СССР досталась андроповскому протеже – М.С. Горбачёву, который оказался не столь осмотрителен и дальновиден, как Ю.В. Андропов. При М.С. Горбачеве данная когорта советников и консультантов, заняв ведущее положение в формировании внутренней и внешней политики страны, содействовала своими новациями полной дезорганизации политической, экономической, военной и внешнеполитической деятельности СССР вплоть до ликвидации его как государства. Под их влиянием внешняя политика М.С. Горбачева, начиная со второй половины 1989 года, знаменовалась прямой капитуляцией перед Западом на Мальтийском саммите 2-3 декабря 1989 года между президентом США Д. Бушем-старшим и генеральным секретарём ЦК КПСС М.С. Горбачёвым. Там было заявлено об окончании «холодной войны». Москва в лице генерального секретаря ЦК КПСС гарантировала невмешательство в дела социалистических стран в Восточной Европе, дала согласие на объединение Германии, несмотря на протесты руководства ГДР, и пошла на уступки в отношении прибалтийских республик. После встречи на Мальте в результате политического предательства Горбачева и его окружения (Яковлев и Шеварднадзе) начался лавинообразный процесс развала системы социалистического содружества и сдача всех позиций перед антигосударственными и антисоциалистическими силами внутри СССР.



Особое место в политике демонтажа советского проекта модернизации страны занимает деятельность секретаря ЦК КПСС по идеологии А. Яковлева. Для него горбачевская перестройка была шансом уничтожить коммунистическую систему. Под конец жизни он откровенно говорил о своих настоящих, в тайне держащихся убеждениях: о ненависти к коммунистической идеологии. В интервью г-те Известия (17 июня 1998 г.) он подчеркнул: «Хорошо, меня марксизм вылечил от марксизма. Когда я впервые попал на партийный съезд и наслушался партийных докладов, это произвело гнетущее впечатление. Я тогда из провинции приехал, из Ярославля (начало 50-х годов ХХ века), такая святая вера была, и вдруг – такое дерьмо. Я тут же подал заявление и ушел из ЦК – учиться… Я пошел в академию, стал читать первоисточники. И тогда моя вера вовсе закончилась». На вопрос корреспондента: «И, тем не менее, вы долгое время служили в этой системе и занимали большие посты?» таков был его ответ: «А как же, надо было с ней как-то кончать. Есть разные пути, например, диссидентство. Но оно бесперспективно. Надо было действовать изнутри. У нас был единственный путь – подорвать тоталитарный режим изнутри при помощи дисциплины тоталитарной партии (курсив мой – В.К.). Мы свое дело сделали. Но теперь нужны новые люди в руководстве страны – молодые, образованные, без груза коммунистической закваски, способные удержать Россию в ее движении к демократии. И это будет гарантией стабильности».



Пришедшие к власти «новые люди без груза коммунистической закваски» в августе 1991 года, окончательно обуржуазившись, осуществили новую попытку реализовать план Андропова: интегрировать Российскую Федерацию в единую «европейскую цивилизацию от Лиссабона до Владивостока», но уже не на основе конвергенции, а исключительно на капиталистических ценностях Запада. Проект симбиоза лучших черт двух систем (социалистической и капиталистической) на основе теории конвергенции был за ненадобностью окончательно отброшен. С точки зрения оказавшихся тогда либерал-демократов во власти, Россия в мировой экономике – поставщик ресурсов и, частично, высоких технологий (атом, оружие, космос). Финансово-экономическая, образовательная, культурная жизнь России полностью подчиняется интересам глобализации на основе западного проекта. Вот почему капиталы, дети и семьи обуржуазившейся политической, деловой и творческой элиты на сегодняшний день обосновались на Западе. Точкой отсчета, определившей массовую интеграцию России в западную систему политико-экономических ценностей, можно считать выступление Б. Ельцина в Американском конгрессе (17.06.92). Он заявил: «Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть!». [Бурные аплодисменты, подскакивание конгрессменов, овация.]… «Господи, благослови Америку и Россию!»



С передачей президентской власти из рук Б.Н. Ельцина В.В. Путину 31 декабря 1999 года курс на вхождение в западную цивилизацию на условиях ценностей вестернизации (западничества) российской жизни продолжился. Это наглядно было показано в документальном фильме «Россия-Запад: от рассвета до заката» в телевизионной передаче Дм. Киселева (03.04.22.). В нем наглядно показано, как В.В. Путин, реализуя компрадорские интересы новоявленной российской буржуазии, всеми силами стремился понравиться хозяевам Запада. Это не только ликвидация российских баз на Кубе и во Вьетнаме и космической станции "Мир", согласие на создание авиабаз в Средней Азии, но и выступление в германском парламенте на чистейшем немецком языке, на высоких приемах в Великобритании и во Франции речи соответственно на английском и французском языках. Далее, вступление России во Всемирную торговую организацию на условиях Запада. Наконец, оплата РФ долга Парижскому клубу (неофициальная межправительственная организация, объединяющая 21 страну-кредитора) на сумму $45 млрд. Со времен московских князей, которые ездили в Золотую Орду за получением ярлыка на княжение, никто из них не возил таких даров. Российская Федерация на несколько десятилетий превратилась в поставщика природных ресурсов и дешевой высокоинтеллектуальной рабочей силы для западной экономики. С другой стороны, Россия стала рынком сбыта западной, а затем китайской промышленной продукции. В результате политики геополитического самоубийства, начавшейся при Горбачеве и продолженной Ельциным и до определенного момента Путиным, Россия перестала быть субъектом мировой политики.



Рубиконом переосмысления Россией своего геополитического положения в мире явилась речь В.В. Путина на международной конференции по европейской безопасности в Мюнхене 10 февраля 2007 года. В ней российский президент впервые предупредил о последствиях строительства однополярного мира, расширения НАТО и бесконтрольного применения военной и санкционной силы западными странами. «Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, и навязывается другим государствам. Кому это понравится?» – заявил российский лидер. В.В. Путин тогда впервые публично напомнил руководителям альянса об обязательствах, которые давал их предшественник, генсек НАТО Вернер в мае 1990 года – не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ. Предложения российского руководства о гарантиях безопасности России к 2022 году оказались актуальны, как никогда, на фоне полного военного перевооружения Украины с помощью НАТО во главе с США, превращения ее в мощный бронированный кулак против России. После выступления В. Зеленского на Мюнхенской конференции 16 февраля 2022 года, заявившего под аплодисменты слушателей о необходимости создания собственного ядерного оружия, – вопрос о военной спецоперации Российской Армии на Украине по ее демилитаризации и денацификации стал предрешенным. Что в свою очередь окончательно хоронит замыслы сначала советской, а затем российской элиты политико-экономического слияния страны с Западом сначала в духе проекта Андропова, а потом, после Перестройки, в интересах компрадорской буржуазии. Они (элиты в своем стремлении устроить жизнь как на Западе) потерпели полное фиаско. Реакция коллективного Запада во главе с США на действия России на Украине такова, что ему не нужна никакая Россия – ни монархическая, ни социалистическая, ни капиталистическая, ни даже колониальная. Западу требуются только ее ресурсы, а роль колониальной администрации сыграет элита бандеровской Украины. Этим объясняется развернувшаяся дичайшая агрессивная русофобия, направленная на расчеловечивание русских как культурно-этнического вида. Подобное произошло в 30-х годах прошлого века в Европе (не только в гитлеровской Германии) по отношению к евреям, что привело к геноциду этого народа.



Реализация глобального проекта в интересах России как особой цивилизации возможна, но при наличии формирования правящей национально-ориентированной элиты, которая ставку сделает не на олигархов-сырьевиков и финансистов-спекулянтов, а на представителей национально-ориентированного созидательного бизнеса, рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции. В результате санкционной со стороны Запада политики, направленной персонально против немалого числа из представителей правящей и оппозиционной элиты, думаем, процесс ее национализации, т.е. ее сближения с интересами народа, ускорится. Но при одном условии: твердости патриотического духа, политической воли и обеспечения соответствующей безопасности высшего руководства страны. Американские и западноевропейские оппоненты прекрасно это понимают. Не случаен призыв американского сенатора Грема: убить Путина, как того российского руководителя, кто не только осознал пагубность западной модели для России, но и решительно, используя свой авторитет Президента РФ, повел решительно борьбу по укреплению ее суверенности. В свою очередь, российскому обществу, проводя спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины в жизнь, придется окончательно расстаться с проевропейскими и прозападными иллюзиями, осознать себя как последнюю инстанцию защиты традиционных православных и советских ценностей, а также сохранения тех ценностей исторической Европы, от которых современное западное общество, в силу морально-политической деградации его элиты, в конечном счете начало отказываться.

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