Саммит ОДКБ как тест на поддержку России

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17 мая 2022, 00:05 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Необходимо признать, что официальным поводом для саммита стран – членов ОДКБ стал юбилей, а неофициальным - косвенная процедура тестирования позиций стран ОДКБ​ по отношению ситуации России и Украины, а также обсуждение военного​ сотрудничества.​

По-настоящему тест выдержал на 100 процентов, пожалуй, только лидер Беларуси. Он отметил, что на фоне жесточайшего санкционного прессинга постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда. Это видно по голосованию в международных организациях. С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия шельмуются и исключаются из международных организаций. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть!»​ Тест лидеров ОДКБ показал, что чувствовался небольшой «рассинхрон» лидеров стран ОДКБ, собравшихся ​ на этот юбилейный саммит в Москве.

​ Доклад лидера Казахстана Токаева был дезориентационный. Им были подняты проблемы безопасности, но не те актуальные, которые от него ожидали. Он проигнорировал недавнюю помощь ОДКБ и поднял миротворческую проблему ОДКБ. Лидеры стран ​ мерили эффективность организации купированием январского кризиса в Казахстане, а Пашинян и Лукашенко обменивались выпадами. Оно и понятно: ​ Армения не была поддержана ОДКБ тогда, когда попросила помощи.​

В целом, чувствовалось, что южные страны ОДКБ ещё не определились по отношению к установкам лидера России. Тем более, Россия не имела морального права​ требовать поддержки своей позиции​ по отношению к Украине, так как начала СВО не согласуя свои действия со странами ОДКБ.​

Эти определённости странам​ ОДКБ ещё предстоит сформировать, а это, в свою очередь, будет зависеть от нескольких факторов:​

1. Результата СВО России на Украине​

2. Санкционно-экономического и политического влияния США и Запада на республики ОДКБ (Казахстан больше всего в группе риска).​

3. Социально-экономического напряжения в странах ОДКБ, вызванного ухудшением экономического состояния вследствие ​ событий на Украине и предстоящим изменением мироустройства.​

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