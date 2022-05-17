Саммит ОДКБ как тест на поддержку России

Необходимо признать, что официальным поводом для саммита стран – членов ОДКБ стал юбилей, а неофициальным - косвенная процедура тестирования позиций стран ОДКБ по отношению ситуации России и Украины, а также обсуждение военного сотрудничества.
По-настоящему тест выдержал на 100 процентов, пожалуй, только лидер Беларуси. Он отметил, что на фоне жесточайшего санкционного прессинга постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда. Это видно по голосованию в международных организациях. С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия шельмуются и исключаются из международных организаций. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть!» Тест лидеров ОДКБ показал, что чувствовался небольшой «рассинхрон» лидеров стран ОДКБ, собравшихся на этот юбилейный саммит в Москве.
Доклад лидера Казахстана Токаева был дезориентационный. Им были подняты проблемы безопасности, но не те актуальные, которые от него ожидали. Он проигнорировал недавнюю помощь ОДКБ и поднял миротворческую проблему ОДКБ. Лидеры стран мерили эффективность организации купированием январского кризиса в Казахстане, а Пашинян и Лукашенко обменивались выпадами. Оно и понятно: Армения не была поддержана ОДКБ тогда, когда попросила помощи.
В целом, чувствовалось, что южные страны ОДКБ ещё не определились по отношению к установкам лидера России. Тем более, Россия не имела морального права требовать поддержки своей позиции по отношению к Украине, так как начала СВО не согласуя свои действия со странами ОДКБ.
Эти определённости странам ОДКБ ещё предстоит сформировать, а это, в свою очередь, будет зависеть от нескольких факторов:
1. Результата СВО России на Украине
2. Санкционно-экономического и политического влияния США и Запада на республики ОДКБ (Казахстан больше всего в группе риска).
3. Социально-экономического напряжения в странах ОДКБ, вызванного ухудшением экономического состояния вследствие событий на Украине и предстоящим изменением мироустройства.
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