Музыкальный критик Сергей Соседов: «Евровидение в интернете смотрит «пятая колонна»

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 мая 2022, 18:03

Сергей Соседов считает, что Россия не должна прощать Европе дисквалификацию из конкурса. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«Я этот конкурс не смотрел, я считаю, что этот конкурс для нас закончился, раз нас оттуда выгнали очень грубо. Мы вышли в итоге из Европейского вещательного союза, я считаю, что нам не нужно туда возвращаться ни при каких обстоятельствах. Конкурс этот нам не нужен, такого хамского отношения Россия не должна прощать Европе. Конечно, этот конкурс потеряет большую аудиторию, Россия ведь огромная страна, значит, им не нужны наши голоса. Я не видел ни одного номера, так как конкурс не транслировался по телевидению. Я даже смотреть не буду, мне это не интересно. Меня, как гражданина страны, послали. Если я не нужен на этом конкурсе, то мне этот конкурс не нужен подавно».

«То, что этот конкурс политический – это «Секрет Полишинеля». Мне кажется, что смотрит это все в интернете «пятая колонна». Это может быть интересно «пятой колонне», людям, которые ненавидят свою страну. Это несчастные люди, мне их очень жаль, они живут в стране, которую ненавидят. У них психиатрические проблемы, проблемы со здоровьем будут. Это несчастные люди! Ну и конкурс смотрят какие-то комментаторы в интернете, которые на этом хотят заработать копейку».



Ранее стало известно, что на конкурсе «Евровидение», который прошел в ночь на 15 мая в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

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