Коротченко: в любой центр принятия решений может прилететь очень быстро

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 мая 2022, 14:36 Александр Саргин

Фото: соцсети

По данным западных СМИ, число граждан США, покупающих паспорта других стран, за последний год увеличилось на 300 процентов.

Напомним, что американцы (преимущественно, состоятельные люди) подают заявления на получение гражданства или вида на жительство в зарубежных странах. По данным масс-медиа Запада, в случае, если на территории США начнется вооруженный конфликт, наиболее обеспеченные граждане (в том числе, представители элит, которые, что называется, принимают решения) отправятся на своих самолетах в бункеры, расположенные в Новой Зеландии.

«Если идиотам нечем заняться, кроме как закапывать свои деньги в бункерах, пожелаем им в этом огромных успехов, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко, - и я даже не хочу рассуждать на эту тему. Знаете, это из серии — озабочены ли мы популяцией птиц киви в Новой Зеландии или кенгуру в Австралии. Так вот мы этим как-то особо не озабочены. Если они хотят там выкапывать бункеры — пусть выкапывают, флаг им в руки, и в данном случае, кроме смеха, это ничего вызвать не может».

Накануне президент США Джо Байден рекомендовал своим помощникам перейти в «режим предвыборной кампании». Отметим, что с приближением нового электорального цикла (уже этой осенью состоятся промежуточные выборы в Конгресс) обостряется внутренняя ситуация в этой стране, тем более на фоне кризиса в экономике, когда уже «на полном серьезе» идут разговоры о предстоящем дефиците горючего и продуктов питания. Кстати, в течение двух дней после выборов 2016 года в 14 раз (по сравнению с таким же количеством дней до выборов) увеличилось количество тех американцев, которые на сайте МВД США интересовались условиями «получения гражданства Новой Зеландии». Неужели центры принятия решений будут перемещены в эту экзотическую страну?

По словам Коротченко, мы «не собираемся воевать с Новой Зеландией», а что касается центров принятия решений, то в случае необходимости они будут уничтожаться ядерным оружием.

Напомним, что два месяца назад посредством применения гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» в Ивано-Франковской области был уничтожен расположенный в толще горных пород объект повышенного уровня защиты - подземное защищенное хранилище украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У».

«Мы тогда показали странам НАТО, что обладаем такими средствами поражения, которые их системы ПВО и ПРО перехватить не в состоянии, - продолжает военный аналитик. - Когда ракета идет на скорости 10-12 махов (до 14500 км/час), естественно, в любой центр принятия решений и в любой иной объект может «прилететь» очень быстро, и средств противодействия этому нет».

Одно дело, когда «Кинжал» неоднократно демонстрировался в ходе испытаний, и совсем другое, когда в реальных боевых условиях произошло такое поражение, причем ракета не была «начинена» ядерным зарядом, а объект был уничтожен за счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии, заключил Игорь Коротченко в разговоре с «АН».

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