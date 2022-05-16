Роль Псаки в мировой истории

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16 мая 2022, 07:42 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

«Псаки покидает пост пресс-секретаря Белого Дома». Эту животрепещущую новость донесло до меня главное российское телевидение. Минуты три, что по тв-меркам почти вечность, эти ребята, существующие на бюджетные деньги, всерьез обсуждали: чем уход этой самой Псаки грозит России.

«Бернсторф – это голова! – отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. – А вы читали, какую речь произнес Сноуден на собрании избирателей в Бирмингеме, этой цитадели консерваторов?

– Ну, о чем говорить… Сноуден – это голова! Слушайте, Валиадис, – обращался он к третьему старику в панаме. – Что вы скажете насчет Сноудена?

– Я скажу вам откровенно, – отвечала панама, – Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.»

То, что «Псаки - это голова» большинство населения России убедило российское же ТВ. Как малообразованная девушка, закончившая пусть и прославленный когда-то, но ныне отстойный университет в Виргинии, всю жизнь работающая пресс-секретарем может быть "головой" для меня лично загадка. Хотя имеющая логическое объяснение.

После падения советской стены как противостоящего капитализму общественного строя номинальными носителями власти стали поистине удивительные "личности". Женщина, радостно кричащая "вау" в ответ на кадры, когда толпа насилует и разрывает на части бывшего президента независимой страны. Строитель президент, меняющий свое мнение, как ежедневный шарфик. Старичок, постоянно ищущий с кем бы ему поздороваться. Островной сэр, который боится парикмахеров. Афроамериканец, после правления которого белые полицейские встают на колени перед толпой черномазых преступников. Бессмысленно называть их по именам. Это не конкретные личности - это Тенденция.

Псаки в этом ряду выглядит равной среди равных. И вот, что интересно: неужели эти люди по обе стороны океана действительно творят Историю? Тогда все очень скоро закончиться тем, что наша планета разлетится по Солнечной системе на миллионы кусочков. Ведь безумцы лишены инстинкта самосохранения. Наглядный пример - санкции и контрсанкции. Изначально ведь было понятно, что "и те, и эти" вредны в первую очередь для тех стран и их людей, кто их вводит. Какое-то мазохистское безумие?

Или, что на мой взгляд более вероятно, хаос, в который сегодня загнали семь миллиардов земных баранов, вполне себе управляемый и контролируемый. Насколько возможно контролировать хаос, конечно. Смысл и логика в этом есть. Во-первых, именно в хаосе можно не просто удвоить свои банковские счета, но увеличить их на порядок. Во-вторых, человек, скотина такая, любит жить с уверенностью в завтрашнем дне, чего нет при хаосе. А значит скоро сам запросит сильную руку на трон, которая сможет расставить все на свои привычные места: преступники на коленях перед полицией, а не наоборот. Третье. После купания в известной субстанции главное желание - принять душ. И тем, кто этот душ предоставит, будут молиться искренне и от души. Хотя, те кто тебя окунул в г-но и затем помыл - одно и то же лицо.

«Да это дело нам дорого стоило, ...но мы докончили наконец это дело во имя Твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. ... Теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем ежи же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим». Великий Инквизитор прав: вспомним наши 90-ые и сравним с днем нынешним. Реально жить стало лучше, жить стало веселее и свободнее.

Возвращаясь к нашей, прости господи, Псаки. Лет под сто назад миром правили исполины: Сталин, Рузвельт, Черчилль. «Да, был культ, но была и личность". Сегодня миром правят коллективные "псаки"? Тогда к чёрту такой мир: "Остановите Землю! Я сойду!»...

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