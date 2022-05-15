Коридор затмений закрывается 16 мая: чего ожидать разным знакам зодиака

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 мая 2022, 10:43 Екатерина Максимова,

Завтра нам суждено испытать полное Лунное затмение в 26 градусе Скорпиона на Южном узле. Особенно ощущаться этот день будет для Скорпионов и Тельцов последней декады, то есть для рожденных с 10 по 20 мая или с 10 по 21 ноября. Для Вас этот день может дать множество возможностей, но вместе с тем необходимо соблюдать осторожность, энергия может зашкаливать.

Затменное время очень сильно влияет на судьбы стран и конкретных людей… Конечно, чтобы выяснить полную картину изменений, необходимо прийти на индивидуальную консультацию к астрологу, где он разберет вашу натальную карту и соляр этого года. Но даже по вашему солнечному знаку можно узнать главные тенденции изменений, о них мы сейчас и поговорим!

Овнам необходимо быть острожными на дороге, возможны аварии и нестандартные ситуации. «Тише едешь - дальше будешь», для вас это лучший совет в период затмения и неделю после него. Лучше не подвергать себя опасности, занимаясь экстремальными видами спорта, не назначать дату операции, если есть такая возможность. Для вас велика вероятность травм, поэтому берегите себя и не лезьте на рожон! Из плюсов – отличное время, чтобы пойти в банк. Прекрасное время, чтобы взять кредит, снизить по нему ставку, сделать выгодный вклад!

Для Тельцов обостряется тема отношений. Возможны как судьбоносные встречи, так и расставания. Для тех, кто находится в паре и дорожит союзом, необходимо быть терпеливым, не ввязываться в скандал, лучше подождать хотя бы дней 5 и уж тогда предъявлять претензии. Одиноких Тельцов ждут неожиданные свидания, которые могут сильно изменить их жизнь. Так что смотрите по сторонам и будьте внимательны к вниманию противоположного пола.

Близнецы могут почувствовать недомогание, старые болячки способны напомнить о себе. Отличный момент, чтобы пойти к проверенному врачу, чтобы, наконец, победить хворь! Время для этого подходящее, за исключением операций. Возникнет желание расстаться с пагубными привычками, сесть на диету, поехать в санаторий, момент для этого отличный.

Для Раков приходит момент творческой реализации, возврат к прежним занятиям в области искусства может принести успех. Хороший момент, чтобы вернуться к любимому хобби. Отношения с детьми обостряются. В предстоящий недельный период можно наладить застарелый конфликт с ребенком, вывести отношения на новый уровень. Вам лучше проводить как можно больше времени вместе.

Для Львов наступает время, когда квартиру, недвижимость, дом захочется поменять или реконструировать. Новый ремонт лучше не начинать, а вот достроить, докрасить то, что давно ждет, сейчас просто необходимо. Может потянуть вернуться в родное гнездо, встретиться с родителями. Благоприятный этап, чтобы наладить отношения с отцом.

Девы будут переполнены количеством поступающей информации и новыми контактами. Приходит активное время для учебы, налаживания важных связей. Могут вернуться люди из прошлого с заманчивыми предложениями. Для вас наступает отличный момент, чтобы вернуться к написанию заброшенных текстов, статей, художественной литературы.

Для Весов обострится тема финансов. Вам может захотеться потратить крупную сумму денег, чтобы себя побаловать, но будьте бдительны – сейчас лучше оставлять финансовую подушку безопасности. Рекомендую не ввязываться в сомнительные финансовые предложения, обещающие сразу золотые горы, а вот неожиданные новые источники дохода могут прийти. Здесь главное не думать, что эта работа не для вас, сейчас благоприятный момент, чтобы экспериментировать.

Короли этого затмения – Скорпионы, как я уже писала выше. Для вас наступает поворотный момент в судьбе, которым непременно нужно воспользоваться. Это касается всех сфер жизни. Не проглядите исключительную возможность, которая обязательно появится.

Для Стрельцов раскроются тайны прошлого. Иногда это может быть не очень приятно, но туман рассеется и откроет истину. Потрясающее время для уединения. Небольшая изоляции сможет напитать энергией и дать ответы на давно мучающие вопросы. Хорошее время для медитации и благотворительности.

Козероги почувствуют неожиданную поддержку друзей. Старые знакомые и друзья возвращаются, замечательное время, чтобы примириться, забыть старые обиды. Для Вас предоставляется хороший момент, чтобы вступить в сообщество единомышленников, объединенных одной мечтой.

Водолеи могут ощутить крутые перемены в карьере. Возможна смена руководства или совершенно иной уклад в рабочем процессе. Некоторым захочется все бросить и, хлопнув дверью перейти на другое место. Но будьте осмотрительны, вернуться назад будет чрезвычайно сложно. Многих Водолеев ждет долгожданное повышение.

Рыб потянет в дальние дали. Тема путешествия станет самой актуальной. Возможно, вы предпримите поездку туда, где много раз бывали раньше и это обернется настоящим переездом на долгие годы. Преподавание, обучение новой профессии может ворваться в вашу жизнь и это будет очень важный опыт.

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