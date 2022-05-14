А «експерт» кто?

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 мая 2022, 10:23 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В каждом уважающем себя ток-шоу в последнее время должен числиться штатный военный эксперт. С умным, бравым и придурковатым видом оный должен в правильном ключе рассуждать о Красной армии, которая всех сильней. От тайги, как известно, до британских морей. Так как шоу много, а настоящих и, главное, правильно мыслящих экспертов мало, то приходится звать "експертов". И несут они редкую "експертную" мысль в массы.

Давеча случился скандал. Один из госканалов транслировал концерт в честь дня победы из Кремлевского дворца. Певцы на сцене открывали рот в такт музыке, а на огромном экране шел видеоряд. В одной из фотографий семейных пар, разлученных Великой войной, зрители с тихим ужасом опознали американских грабителей банков пресловутых Бонни и Клайда. Оказывается их не расстреляли в 1934 году во время ограбления. Живы были, курилки! Их просто разлучила война.

Таких скандалов, больших и малых, на российских просторах к каждому празднику на пятак пучок. Даже термин такой появился: "девочка редактор рисовала". Поколение измученное ЕГЭ пришло в мир, что поделаешь! Но такие скандалы обычно локальны, "девочку" пожурят и штрафанут. Но когда во время самой настоящей информационной войны, развязанной против нас транснациональным западным миром, на миллионную аудиторию выпускают недоумков под видом специалистов - это самая настоящая диверсия.

Впервые в своей истории российское Минобороны освещает ход проведения СВО чуть ли не поминутно. Вопросы, конечно, остаются, но подобной открытости не было никогда. "Ура! Мы ломим, гнутся шведы", но тут вылезает "военный аналитик" условный Вася Пупкин и заявляет: "Потери по количеству сейчас не сопоставимы ни с Чеченской, ни с Афганской войной".

Мил человек, химик ты мой ненаглядный! Во-первых, специально для выпускника Военного Университета Радиационной, Химической и Биологической защиты (так указано в биографии), напоминаю, что нынче потери российской армии штука глубоко секретная. Поэтому либо ты допущен и разглашаешь, либо несешь пургу, как Троцкий. Во-вторых, сравнивать законченные операции с только развернувшимися, как минимум некорректно.

Нет, мотивы "експерта" понятны и прозрачны: кукушка умеет только куковать, дурак лоб в поклонах расшибать, а флюгер вертеться по ветру. Ветер в одну сторону, флюгер туда же, переменился и этот за ним. Но тогда - какой ты эксперт и аналитик? Флюгер ты!

Вот такие вот флюгера и сминают всю ту колоссальную работу, которую ведет ведомство Шойгу по пресечению "фэйков, траблов и прочих геморроев", распространяемых киевским режимом. Подрывают доверие к информации, которую без выходных рассказывает нам генерал Игорь Конашенков.

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