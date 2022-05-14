Пекин сдает в утиль миллионы американских «шпионов»

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 мая 2022, 10:13 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Если вы думаете, что новояз это чисто российская беда, то, естественно, ошибаетесь. Например, в консервативном в лингвистическом отношении в Китае, придумали новые иероглифы, обозначающие американский персональный компьютер: "американский шпион". И не просто так придумали. В рамках воплощения в жизнь грандиозной программы "Разработано в Китае 2025" планируется сдать в утиль до 200 миллионов таких шпионов. И заменить их на своих китайских "разведчиков".

Два года назад, после начала торговой войны с США, в Китае была разработана программа по импортозамещению всего на свете под лозунгом: "Разработано в Китае 2025". Начали с разворачивания собственного производства чипов, электронных компонентов, а также ПК и ноутбуков. Сегодня Китай уже разработал собственные процессоры и полноценные видеокарты, которые можно использовать как в игровых ПК, так и в серверном оборудовании. То есть, фактически стал независимым от американских комплектующих, от американского патентного права, американских санкций и прочее, прочее, прочее...

При этом КПК КНР, которая и придумала, контролировала и, в итоге воплотила в жизнь программу реального импортозамещения, настолько уверена в собственном производстве, что намерена в течение нескольких лет сменить все компьютеры в госучреждениях. На первом этапе это будут центральные министерства и ведомства. Там стоят порядка 50 миллионов машин. Затем региональные и госкорпорации. А это еще 150 миллионов ПК!

Представляете масштаб решения?! За два года, конечно не с нуля, но ворваться в элитный клуб стран, которые способны сделать свои ПК и ноутбуки причем на своей операционной системе Unity Operating System!

Конечно, уничтожение "американских шпионов" влетит в копеечку: на эти цели запланировано 1,4 триллиона долларов. Но потраченные американские президенты с лихвой окупятся отработкой принципиально новых технологических решений, сокращением импорта, ростом своих корпораций. Например, китайская Lenovo Group при таких госзакупках оставит далеко позади себя нынешних американских исполинов типа HP и Dell Technologies. А это уже, как ни крути, большая политика.

Конечно, Китай в сфере импортозамещения не одинок. Мы тоже уже лет двадцать говорим об этом. Издана куча постановлений, руководящих документов, дорожных карт... Поменялось с добрый десяток цифровых начальников. Вложены пусть и не триллионы, но миллиарды рублей. Результат можно увидеть на столах чиновников. Я лично ни одного российского компьютера или ноутбука там не увидел. Хотя заинтересованные лица говорят: "Видишь суслика? Я тоже нет. А он есть!". Собственно, как и все импортозамещение.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции