Директор центра аграрных исследований РАНХиГС Никулин: «Из-за санкций может возникнуть продовольственный кризис в мире»

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 мая 2022, 16:37

Александр Никулин считает, что из-за санкций случилась дезорганизации мировой логистики. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Целенаправленной войны нет. Это общая проблема дезорганизации мировой логистики, которая возникла из-за введения санкций. Обратите внимание, что поставки продовольствия не только из России и Украины сейчас становятся под вопросом. Если не удастся справиться с этой дезорганизацией, разблокировать порты, суда, которые перевозят зерно, то, конечно, проблемы продовольствия и продовольственный кризис могут возникнуть, так как Украина и Россия являются крупнейшими производителями зерновых. Целый ряд стран Африки зависят от этих поставок зерна. Поэтому я бы сказал, что это проблема санкционной войны, которая идет на все группы товаров и отрасли».

Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в том, что он «ведет продовольственную войну по всему миру».

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