Депутат ГД Альшевских: «Заявление премьер-министра Польши Моравецкого может спровоцировать полномасштабный военный конфликт»

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 мая 2022, 14:05

Фото: Андрей Альшевских

Андрей Альшевских считает, что словам польского чиновника нужно дать правовую оценку. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Аргументы недели».

«Я считаю, что это фашистское заявление, особенно из уст высокого государственного чиновника Польши. К этому надо относиться сдержанно и спокойно, как гласит пословица «Собаки лают – караван идет». Они могут говорить все, что угодно. Мы будем делать свое дело, в том числе и для защиты русского мира».

«Надо дать юридическую оценку этому заявлению, это ведь не простой гражданин. Даже простому гражданину такие вещи говорить нельзя. А когда это заявляет высокий государственный чиновник, то нужно давать правовую оценку словам, подключать юридические международные институты и призывать к ответу за подобные высказывания. Такие высказывания могут спровоцировать полномасштабный военный конфликт».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости уничтожить «русский мир».

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