Российская нефть в обмен на китайские шарики

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 мая 2022, 08:58 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Радостная весть из области "российско-китайской дружбы" прилетела на днях. В условиях санкций и прочих неприятностей наш объем двусторонней торговли за первые четыре месяца 2022 года вырос на 25,9 процента и достиг 51 миллиарда долларов. Как говорили в прежние времена: «Ура, товарищи!»

Ведущие экономических новостей не забыли отметить, экспорт из Китая в Россию увеличился всего-то на 11%, а вот импорт российских товаров и услуг — почти на 38%. Следовательно, положительное сальдо России в январе-апреле достигло 30 млрд долларов. «Это говорит о силе нашей экономики», - лейтмотив основных сюжетов.

Возрадовавшись вместе с красивыми девушками из ТВ, «АН» решили посмотреть: «А какой продукции мы стали гнать в Пекин почти на сорок процентов больше?» Собственно результат был предсказуем: выросли поставки углеводородов и угля. На них приходится 71-75 процентов всего российского экспорта в Китай. А еще есть медь, медная руда, древесина и морепродукты.

В свою очередь из Китая в Россию ввозится промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры. «Нефть в обмен на воздушные шарики» - именно так можно называть российско-китайские торговые отношения.

Между тем, все чаще российские чиновники в частных разговорах, констатируют, что западные санкции оказались серьезнее, чем предполагалось, упоминают в качестве спасительного круга китайских товарищей. «Пока мы только раскачиваемся с импортозамещением, можем ли мы рассчитывать на Пекин?» - такие вопросы в последнее время задаются ведущим российским китаистам на самом высоком уровне. Те устало отмахиваются: «Нынешняя структура товарооборота вполне и полностью устраивает Китай. Да, сейчас там идет настоящая производственная цифровая революция: переход на собственное изготовление компьютеров от нуля, но делиться с нами этими технологиями они не будут».

Кстати, Коммунистическая партия КНР решила за два года поменять почти 200 миллионов компьютеров иностранного производства, стоящих в министерствах и госкорпорациях, на полностью китайские. Еще раз: 2 года - 200 миллионов. И ведь сделают! Между тем, некий в министерстве обломков российской промышленности призвало за два года перейти хотя бы на 50 процентов комплектации наших медучреждений нашим же медоборудованием. И шансы, говорят, минимальные.

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