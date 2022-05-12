Зеленский как наследник агрессии

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12 мая 2022, 19:56 Алексей Мухин, генеральный директор Центра Политической информации

Фото: globallookpress.com

Необходимо признать, что многочисленные заявления о невозможности нацизма для Зеленского и его команды – в том числе и со ссылкой на происхождение Зеленского – очень удобный, но ложный пропагандистский тезис. Из которого дальше как бы логично вытекает, что и вообще в стране, где такой президент – никакого нацизма быть не может.

Несмотря на многочисленные свидетельства обратного, вплоть до награждения Владимиром Зеленским одного из главарей батальона «Азов» (запрещённая в РФ организация) в Верховной Раде званием «Герой Украины», западная пропагандистская машина продолжает настаивать на том, что эта страна не рассадник нацизма, а безобидная жертва агрессии извне. Зеленский активно участвует в этой кампании, пусть и на вторых ролях.

Роль второго плана, тем не менее, вполне может оказаться «оскароносной» в прямом и переносном смыслах - весь Голливуд на деньги Пентагона и ЦРУ сейчас заточен на продолжение сериала про «агрессивную» Россию.

То, что радикальная милитаристская риторика украинского президента неслучайна, подтверждает ещё содержание его «фронтовых встреч» на Донбассе в бытность актёром «Квартала 95» и прямая поддержка с его стороны радикальных националистов, и собственным творчеством, и финансовыми средствами.

Несмотря на очевидный обман украинских избирателей, а Зеленский, напомним, победил Петра Порошенко под обещания срочно завершить войну на Донбассе, ответственности, помимо имиджевых издержек, он не понёс.

Позже падающий президентский рейтинг Зеленский и его западные кураторы решили поправить стремительной милитаризацией украинского общества, формированием по сути нацистской государственной идеологии (все эти «Славы Украине» да «Героям слава», конечно, неспроста), полным игнорированием обязательств Украины по «Минским соглашениям» и, в конце концов, созданием ударной группировки на Донбассе для «окончательного решения» этого вопроса, то есть, физического уничтожения российских, в том числе, граждан, проживающих в регионе.

При этом необходимо учитывать, судя по резко возросшему личному благосостоянию Зеленского, он был, что называется, подключен к серьёзным финансовым потокам – легальным или нелегальным, это предстоит ещё выяснить следствию. В любом случае явное несоответствие расходов и доходов Зеленского и его доверенных лиц это коррупционная статья или того хуже – государственная измена, если выяснится, что эти средства имеют внешние источники.

Если наша догадка верна, получается, что во главе соседнего с Россией государства стоит агрессивный коррупционер, полностью подконтрольный внешнему влиянию, обязанный своим кураторам не только подчиняться, но и действовать в ущерб интересам своей страны.

Отсюда острая, агрессивная риторика и действия в отношении России, представляющей опасность для так называемого «западного мира», считающего себя цивилизованным хранителем демократических ценностей. Получается, что Зеленский выполняет за конкретный прайс «одно маленькое, но очень ответственное поручение» - втянуть Россию в затяжной военный конфликт. Помните все эти разговоры про «войну на Украине до 2030 года»?

Феномен Зеленского как раз и опровергает навязываемое представление о «коллективном Западе», как хранителе ценностей: воспитанник Вашингтона и Лондона имеет все черты диктатора и уже отметился полным игнорированием не только права, но и гражданских свобод. Напомню, что Зеленский активно избавляется от своих оппонентов внутри страны, от неугодных журналистов, отменяет те медиа, в которых представителям его команды задают разные неудобные вопросы, а западные страны упорно закрывают глаза на этот откровенный украинский «беспредел».

Отдельная тема – попрошайничество украинского президента. Здесь он стал верным продолжателем дела Петра Порошенко, положившего начало традиционной обязанности главы Украины выпрашивать у Запада деньги под самыми разными предлогами: преимущественно, на «войну» с Россией - под это охотно давали и дают.

Надо сказать, что Зеленский превзошёл своего предшественника, так как оказался ещё более беспринципным и лицемерным. Он, как и Порошенко, не стесняется откровенно лгать на камеру, чтобы достичь своей цели.

Все эти черты делают Зеленского крайне опасным для мирового сообщества, а его неадекватное поведение, которое выдаётся за экстравагантность, является триггером для перерастания нынешнего конфликта в глобальное противостояние и хаос Третьей Мировой. Впрочем, всё крайне логично с учётом тезисного ряда, сформулированного ещё при Порошенко, у которого были те же кураторы, что и у Зеленского сейчас.

Именно Порошенко нарёк Украину «восточным фронтом» Европы в её якобы противостоянии России. Однако как раз Зеленскому удалось пойти дальше – развязать открытый военный конфликт, который сегодня активно поддерживается НАТО и конечной целью которого уже прямо объявлено «стратегическое поражение» России. Это утверждается на самом высоком уровне действующими руководителями альянса, а не какими-нибудь отставными генералами.

Справедливости ради надо сказать, что даже ангажированные европейские политики и в мыслях не допускающие прекращения конфликта с Россией, тем не менее, явно устали от украинского попрошайничества, которое легко перерастает в шантаж, взять хотя бы непотребное поведение Андрея Мельника, посла Украины в ФРГ, и даже в угрозы.

Тем не менее, несмотря на эту усталость, предстоят новые и новые раунды выходов Зеленского на западную аудиторию – с переменным, впрочем, успехом. Например, в парламенте Словакии его ложь недавно уже подверглась открытой критике. Даже британский министр обороны Бен Уоллес не может скрыть дискомфорта от общения с украинскими партнёрами, и это общение становится только всё более и более навязчивым.

Впрочем, «западные партнёры» Зеленского не лыком шиты: Украина последовательно вбивается в неприемлемую долговую кабалу (вы же не думаете, что все эти поставки вооружений бесплатные?), хотя, на самом деле, реальной помощи ей не оказывается. Более того, массовый вывоз из страны зерна в Европу создаёт серьёзные предпосылки для искусственной организации голода в стране. Догадайтесь, кто будет объявлен виновником этого нового «голодомора»? Вопрос риторический.

Не удивлюсь, что, когда Зеленский сделает «грязную работу», он станет неудобен своим кураторам, как свидетель – от него неизбежно постараются избавиться. А вот методы работы западных спецслужб нам хорошо известны. Надеюсь, что они известны и украинскому лидеру.

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