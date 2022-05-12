Экономист Павел Кобяк: «Из-за ухода Siemens из России, нам придется пересесть на обычные электрички»

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 мая 2022, 17:06

Павел Кобяк в интервью изданию «Аргументы недели» сказал, скоростные поезда не смогут курсировать между городами, так как не будут обновляться программы.

«Это очень печальная новость, так как компания известна не только своими сотовыми телефонами, которые были у большинства Россиян, но и также своим промышленным оборудованием. Но и самое популярное, то, чем мы пользуемся, это Сапсаны и Ласточки. Эти скоростные поезда курсируют между основными городами, которые связаны с Москвой. Получается так, что Ласточки и Сапсаны, которые сейчас в России, компания отказывается обслуживать. Это может привести к тому, что обновлять программное обеспечение, которым управляются поезда нового поколения, никто не будет. Через какой-то период времени мы не сможем использовать те поезда, которые есть. Также в России по лицензии от компании Siemens начали производиться Ласточки на наших заводах. Сейчас же компания отзовет эту лицензию у наших заводов, и мы не сможем производить такие скоростные поезда. Состав, который есть, будет ухудшаться и постепенно выйдет из строя. К сожалению, нам придется пересесть на обычные электрички, которые у нас были долгое время, но и удлинить время между основными городами».

Ранее стало известно, что компания Siemens прекращает производственную деятельность в России из-за событий на Украине.

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