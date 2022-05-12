Политолог Александр Носович: «Снос памятника освободителям Риги может аукнуться массовыми беспорядками или протестами в Латвии»

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 мая 2022, 15:44

Александр Носович считает, что сейчас из-за сноса монумента могут выйти тысячи людей на улицы. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Это может аукнуться массовыми беспорядками в Риге или протестами. На завтра уже назначен митинг Русского союза Латвии против сноса мемориала и против действий рижского самоуправления, которое выбросило 10 мая цветы. Это вызвало большое возмущение русской общины Латвии».

«Ситуация в латвийском обществе из-за всей этой истории сейчас очень накалена особенно в русской общине, так как стерилизовать русскую общину Латвии не получилось. Эти люди по-прежнему намерены отмечать 9 мая, они не боятся отмечать его публично. Чем латвийская власть будет активнее запрещать это делать и грозить какими-то репрессиями, тем выше вероятность конфликта».

«Долгое время мемориал боялись снести именно из-за угрозы массового протеста, так как в Латвии на порядок в больших масштабах может повториться «Бронзовая ночь» как это было в Эстонии».

Ранее сообщалось, что Парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

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