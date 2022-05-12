Депутат Госдумы Вассерман: «Проблема Финляндии в том, что теперь возможность конфликта с Россией будет зависеть только от НАТО»

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 мая 2022, 15:37

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман считает, что финны сделают ошибку, если вступят в НАТО. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Что касается ответных мер, Финляндии придется теперь торговать с Россией на общих основаниях. Все льготные каналы, выработанные за время, когда нейтральная Финляндия была посредником торговли между странами Североатлантического и Варшавского договоров, теперь будут прекращены. Чисто в военно-техническом отношении часть наших сил, предназначенных для уничтожения сил Вашингтонского договора, будут перенацелены на Финляндию, и этих сил будет достаточно для уничтожения не только Финляндии, но и тех вооруженных сил, которые будут введены в рамках этого договора. Если окажется, что финны достаточно глупы, чтобы позволить своим нынешним вожакам подставить их под удар, так премию Дарвина еще никто не отменял».

«Что же касается военного конфликта, то проблема Финляндии в том, что теперь возможность конфликта с Россией будет зависеть только от НАТО».

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в ответ на возможное вступление Финляндии в НАТО.

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