В кого пуляете, хлопцы?

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12 мая 2022, 13:15 Василий Тресков, журналист

Фото: V Ictor/ «Синьхуа»/ Global Look Press; Мариуполь

Неужели в наш век цифровых, космических технологий люди способны на первобытную жестокость каменного века. Достижения технологического прогресса направлены не на благо, а на уничтожение. Из танков, из батарей кассетными бомбами методично и безжалостно расстреливаются жилые дома с мирно спящими жителями. Стреляют по ночам, чтобы взрослые и дети сотнями были погребены под завалами бетонных стен в своих кроватях, не увидев рассвета нового дня. Что же это за сущности, способные на подобные преступления, словно не мать человеческая их родила.



Но для демократов Запада подобное варварство никого не возмущает. Потому что это - военная тактика просвещенного свободного мира по уничтожению мирных жителей для зачистки чужих территорий. Особой популярностью у пентагоновских стратегов пользуется изощренная методика - маскировать огневые точки в больницах и детских садах с живым щитом в качестве укрытия. Живым щитом служат пациенты больниц, беременные женщины, малыши из детского сада, и прочий расходный человеческий материал, который подвернется под руку. Из под этого щита яростно расстреливаются все те же больницы, школы, детские сады на сопредельной территории. Чем больше гибнет мирных жителей, тем успешней военная тактика. Это достижение военной мысли западных стратегов доблестно реализуется украинскими вояками. Наводчики старательно нацеливают «смерчи» и «грады» по детским садам, школам, водонапорным башням, бензоколонкам, по рынкам и магазинам. И даже зоопарки с невинными животными не щадят.



Невольно начинаешь думать, что жмут на пусковые кнопки не люди, а зловещие сущности из преисподней сатаны.



Только так можно обозначить существо, запустившего стратегическую ракету «Точку-У» в жилой квартал города, превратив, еще мгновенье назад, ничего не подозревающих, жизнерадостных людей в кровавое месиво.



Вот один из этих существ, заподозренный в массовых убийствах, попал в плен к бойцам ДНР. Вот, он сидит, скромно потупив глаза и опустив голову, стараясь прикрыть татуировки на шее и руках. Таких встречаешь немало среди пленных боевиков, которые внешне практически не отличаются от тех кого безжалостно уничтожают. Все с русскими именами и фамилиями, типовыми славянскими лицами, только иногда волчий взгляд стрельнет, сквозь овечью шкурку придуманной им оправдательной невинности. Невольно хочется спросить, а в кого вы пуляете, хлопцы? Чем мы отличаемся друг от друга? Ведь даже фамилия у этого пленного с низко опущенной головой, такая же как у меня. Только он Иванько, а я Иванов. Он - Петр Иванович, а я - Иван Петрович. Он – болельщик футбола, а я - хоккея. У него дочка, у меня сын, у его мамы давление повышенное, а у моей пониженное. Его дед в годы Великой Отечественной освобождал от фашистов Орел, мой дед - Киев. Внешне похож на моего одноклассника, и, как и я, любит рыбалку на карасей, жареные опята в сметане с картошечкой под стаканчик первача. В общем, поговорить есть о чем.



- Так, что же ты пуляешь в нас, зараза, - хочется задать ему этот наболевший вопрос, ведь мы же такие же, как ты.



На этот вопрос однозначно отвечает:

- А сам не знаю.

Приказывают командиры «азовцы», а американские инструктора дрессируют, как из-за спин мирных граждан в москалей пулять, а кто пулять не будет, тот москаль и предатель, того тут же америкосы в расход. Вот и приходится скакать, потому что, кто не скачет тот москаль, а у меня жинка красавица, дочка в нее, и у мамы давление повышенное, - и он прослезится, как ребенок и фото на смартфоне покажет своей улыбающейся семьи… А сколько он таких семей уничтожил с детьми - не хочет вспоминать… Был приказ.



А ведь тот, кто отдавал приказ, тоже имеет жинку красотку, детишек и маму с папой с давлением и без. Он не задумывается, каково бы было им в штате Делавер или Айова, если бы пуляли бы по жилым кварталам. Прямой наводкой туда, где бы находились его внуки. От его виллы одни развалины под которыми даже мокрого места не осталось бы от тел его детишек, и лишь одиноко и жалобно выла бы чудом уцелевшая домашняя собака. Не испытав этого, пентагоновские стратеги не считают людьми население Донецка, Луганска, России, а лишь расходным материалом. Фарисейски льют крокодиловые слезы над очередной состряпанной провокационной сценкой, с постановочными жертвами, якобы уничтоженных российскими солдатами. Истошно призывают спасать Украину и заваливают ее новым смертоносным оружием, чтобы славяне весело убивали друг друга на радость прибыли ВПК Петагона. И снова не дает покоя вопрос: а люди ли эти стратеги? Многие из них меняют свой гендерный пол два раза в год, живут однополой семьей, и не имеют детей. Может быть, они биороботы рептилоидной расы, призванные уничтожить планету людей. Одним словом, трансгендеры, и льют крокодильи слезы, когда переваривают проглоченную жертву.

Такие особи называющие себя людьми по паспорту и еще что-то вякающие о свободных ценностях не должны руководить страной с термоядерным оружием. Это опасно для жизни на земле.



Осознал ли свою сопричастность к славянскому братству, пленный боевик с русскими корнями – вопрос без ответа. Общего, несомненно, много. Но только он упрямо твердит, что Колумб открыл Украину, а потом Америку. А укры - прямые потомки древних римлян, которые перебрались на территорию Украины по внеземным параллельным каналам, вышли через черные дыры, создав УКРимперию.



Пока, в плену они все ручные, чисто вымытые, сытые. Пока в плену что-то человеческое в них просыпается, но вернется снова в строй и все мгновенно исчезнет, и снова начнет пулять бездумно по жилым домам. А попади к нему в плен, так перережет тебе горло, как жертвенному барану. Поэтому нам надо побеждать, чтобы возрождать человеческое начало у украинских хлопцев в камуфляже, очеловечивать, хотя бы через плен, иначе все население планеты проглотит хищная свастика.

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