Политолог Александр Асафов: «Россия будет укреплять свои рубежи, так как Финляндия достаточно близко»

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 мая 2022, 13:26

Александр Асафов считает, что НАТО провоцирует Россию на военный конфликт. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Проблема здесь Североатлантического альянса заключается в том, что это, по сути, такие широкие провокации, которые легко могут довести до горячей стадии конфликта. Тем не менее те, кто эти провокации планируют, считают, что чуть-чуть не доводят до этой стадии, т.е., спровоцировать Россию на какие-либо жесткие меры для того, чтобы применить к ней новые санкции, но не доводить до фазы открытого столкновения. Достаточно жесткие заявления и намерения повлияют на контрбезопасность еще больше».

«Конечно, я не согласен с Климовым, что вероятность войны повышается, но Россия будет укреплять свои рубежи, так как Финляндия достаточно близко. В случае размещения там определенных объектов, угрожающих России, у нас будет свое мнение, своя позиция по поводу недопущения этой всей истории. Это переход за те красные линии, о которых Владимир Путин говорил в конце прошлого года. Безусловно, сама тема вступления в НАТО Финляндии – попытка спровоцировать Россию, показать, что те предложения по безопасности, которые предлагала Россия, для Запада неактуальны. Но говорить о том, что напряженность международных отношений никогда не может перейти к конфликту – неверна. Мы живем во время с высокой нелинейной динамикой».

Ранее Сенатор Андрей Климов заявил о риске объявления войны России при вступлении Финляндии в НАТО.

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