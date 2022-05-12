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Политолог Александр Асафов: «Россия будет укреплять свои рубежи, так как Финляндия достаточно близко»

, 13:26

Политолог Александр Асафов: «Россия будет укреплять свои рубежи, так как Финляндия достаточно близко»

Александр Асафов считает, что НАТО провоцирует Россию на военный конфликт. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Проблема здесь Североатлантического альянса заключается в том, что это, по сути, такие широкие провокации, которые легко могут довести до горячей стадии конфликта. Тем не менее те, кто эти провокации планируют, считают, что чуть-чуть не доводят до этой стадии, т.е., спровоцировать Россию на какие-либо жесткие меры для того, чтобы применить к ней новые санкции, но не доводить до фазы открытого столкновения. Достаточно жесткие заявления и намерения повлияют на контрбезопасность еще больше». 

«Конечно, я не согласен с Климовым, что вероятность войны повышается, но Россия будет укреплять свои рубежи, так как Финляндия достаточно близко. В случае размещения там определенных объектов, угрожающих России, у нас будет свое мнение, своя позиция по поводу недопущения этой всей истории. Это переход за те красные линии, о которых Владимир Путин говорил в конце прошлого года. Безусловно, сама тема вступления в НАТО Финляндии – попытка спровоцировать Россию, показать, что те предложения по безопасности, которые предлагала Россия, для Запада неактуальны. Но говорить о том, что напряженность международных отношений никогда не может перейти к конфликту – неверна. Мы живем во время с высокой нелинейной динамикой».

Ранее Сенатор Андрей Климов заявил о риске объявления войны России при вступлении Финляндии в НАТО.

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