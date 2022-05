Винил нам мил: коллекционеры пластинок рассказали о будущем аналоговых носителей

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 мая 2022, 12:55 Диана АНИСИМОВА

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

По данным MRC Data, в 2021 году было продано 41,7 млн виниловых пластинок. Но вся эта культура возможности «потрогать музыку» — слишком уж изысканная! Мы поговорили с коллекционерами музыки и узнали, в чём очарование возвращения к поискам старых проигрывателей и редких изданий в век, когда можно приобрести музыку, не вставая с места.



Вероника, Санкт-Петербург: дедушкины пластинки и глэм-метал.



Собирать винил было спонтанным, ничем не обоснованным решением. Я видела у своего дедушки дома виниловые пластинки, которые казались мне чем-то удивительным и старомодным. Я считаю, что это круто. И в какой-то момент я решилась и попросила дедушку подарить мне на новый год пластинку, чтобы ощутить то необыкновенное чувство радости, которое доставляет эта отлитая в круглой форме с мелкими дорожками виниловая масса.



Вся фишка коллекционирования альбомов на любом физическом носителе — само ощущение того, что ты можешь не просто разглядывать обложку альбома в интернете или слушать музыку с онлайн- сервисов, а то, что ты буквально можешь подержать в руках музыку. Ну и, конечно, какие-то подарки, идущие в комплекте: постер, буклет, наклейки, нашивки и тому подобное. Люди всегда питали любовь ко всяким безделушкам.



Свою коллекцию я стараюсь объединить именно в определенных жанрах — Glam Rock и мейнстримный альбомно-ориентированный рок. Думаю, на данный момент одна из самых ценных для меня вещей в моей коллекции — это запечатанное американское издание группы Lizzy Borden «Menace To Society» 1986 года. А ещё мне нравится британское издание пластинки Стива Вая — «Passion And Warfare» 1990 года. Уж очень люблю её внешнее составляющее.



Где я только не была в поисках нужной мне пластинки! В Петербурге много хороших специализированных магазинов, направленных на более массовую аудиторию, иногда там можно найти что-то по низкой цене. Но я все же отдаю предпочтение маленьким частным магазинчикам закоренелых взрослых коллекционеров и знаменитому блошиному рынку на Удельном проспекте. Это как-то душевнее. В больших магазинах с новеньким, иногда и б\у, ассортиментом — слишком стандартный набор всего. Что-то действительно редкое приходится «выуживать» у дядечек-коллекционеров!



Наверное, одна из моих любимых историй всегда будет о том, что не стоит отчаиваться раньше времени. Через год после начала своего пути в мире пластинок, я захотела себе дебютный альбом глэм-группы Cinderella. Мои неопытные тогда ещё поиски особо ни к чему не привели, кроме как к переизданию 2016 года, да и то с оговоркой, то оригинал я никогда не найду. Переиздания — вещь хорошая, но я все же люблю оригинальные прессы. Знаете, я готова перевернуть вверх дном интернет в поисках найти заветное старое издание. Так вот, прошел год, я иногда слушала это переиздание и вздыхала по первопрессам. А в один летний денёк в одном из частных магазинчиков мы с подругой увидели заветный японский пресс Cinderella «Night Songs» 1986-го. Я была на седьмом небе от счастья. Вывод какой? Не всегда верьте на слово продавцам. Лучше самим перепроверить всё несколько раз, и вы обязательно найдёте то, о чем так мечтаете!



Будущее винила предсказуемо. Пластинки вновь набирают популярность, но у нас это происходит намного медленнее, чем на Западе, где, как мне кажется, каждый третий хоть раз в жизни покупал пластинку себе или в подарок. Но все же какие-то сдвиги у нас есть. Современные музыканты выпускают альбомы на виниле, а их аудитория с радостью это покупает, даже не имея винилового проигрывателя. Мы живем в цикличном мире, где из века в век все повторяется. Винил жив и будет жить, но в какой-то период времени это будет массово, а в когда-нибудь снова останется лишь в небольших кругах поклонников аналоговых носителей.



Сергей, Москва: держать магазин винила и не поддаться искушению собирать всё подряд.



В моём собрании около пяти тысяч пластинок, только это не коллекция! Так уж исторически сложилось. У меня нет никакой мании, понимаете? Есть большая разница между коллекционированием и собирательством.



Коллекционирование — это нечто глобальное. Вот, например, собирает человек всё по группе Deep Purple. И это значит, что он будет собирать каждую мелочь, каждую пластиночку, каждый сингл с их участием. А мне это надо? У меня, правда, есть много альбомов Creedence Clearwater Revival, но с тех пор их столько наиздавали, так что, теперь, получается, собирать всё подряд?



В виниле мне нравится аналоговый звук. Можно, конечно, гонять музыку на катушках, но это слишком уж дорого. Кассеты вот не выдержат столько, а пластинку хоть сто лет гоняй.



А вообще, любой коллекционер — полный балбес. Вот он сидит и собирает эти свои артефакты, никому это не показывает.



Если у тебя есть деньги, то ты всё найдешь, что угодно. Всегда. И я не особо удивляюсь, если что-то нашли у меня в магазине. Это просто значит, что плохо искали в других местах.



Хотя, если вернуться в какой-нибудь 1989-й год, когда не было интернета и разбирающихся людей, а были только каталоги по японским или французским пластинкам, можно было прийти куда-то и найти дорогущую пластинку за три копейки. А теперь даже на блошином рынке так нельзя. Все тебе сразу всё покажут и расскажут, и по расценкам сориентируют…



Винил никуда не денется. По крайней мере, в ближайшие лет тридцать, пока не исчезнет последний понимающий человек. Всё равно пока не придумали лучшего формата.



Маргарита, Санкт-Петербург: из фанка в диджеинг.



Когда мне было 14 лет, моей любовью был Элвис Пресли! Однажды в МедиИ я вижу пластинку Элвиса A Date with Elvis, и там, прямо как в оригинальном издании 1959-го года, помимо пластинки был календарь, в котором фанаты могли вычёркивать дни до его возвращения из армии, и я такая, «Вау, хочу…». Родителя меня не поняли и прошлись по полной. Конечно, было обидно! Но меня это не остановило. Потому что это как наркотик. Один раз попробуешь и больше не остановишься.



Я не очень люблю стандартный мерч музыкальных исполнителей: эти туровые потные футболки, которые покупаются за бешеные деньги…. А винил — это реально из той эпохи, люди его слушали! То есть, это реально возможность получить супер-мерч от исполнителя, который не будет просто стоять и собирать пыль, а его можно послушать.



Впоследствии я начала заниматься диджеингом. Хочется винил людям поставить, показать. В диджеинге относятся к пластинкам как к расходникам: ты точно будешь их пилить, брать за рабочую поверхность, мотать без конца и нарабатывать ловкость рук, у тебя может соскочить игла. А ещё ты начинаешь искать интересные звуки! Тебя начинает тянуть на экзотику, например, на пластинки из медицинской энциклопедии со звуками больных людей, в том числе и психических, потому что они там разговаривают. Помню, на одном онлайн-аукционе конкуренция за эти пластинки была бешеная. И тебя начинает тянуть на эту дичь! И замечаешь, что всякая такая странная фигня стоит очень больших денег и быстро улетает в руки диджеев.



В моей коллекции около 400 пластинок. Раньше я интересовалась блюзом, потом собирала советский и российский метал, потом я начала слушать фанк-метал, фанк, соул… Хотела собрать все альбомы Parlament-Funkadelic. Я как-то раз загуглила альбом этой группы и увидела, что там очень красивые иллюстрации. И мне дико его захотелось! Потом я нашла эту пластинку на «Авито». С тех пор я заказывала, наверное, везде, где только можно: у частников на Discogs (но ценник там обычно неадекватный), на аукционе «Мешок» (как-то брала по 80 рублей кучу семёрок, и потом оказалось, что средняя их цена 180 долларов), на японском аукционе InJapan (но почта Японии невероятно медленная).



Собираю разные издания альбома Марвина Гэя I Want You. И это полный бред и шизофрения, ха-ха! На сайте Discogs я стала смотреть именно этот альбом: у одного издания лейбл прикольный, у японского - интересное оформление, в израильском издании вообще извратились и сзади доварили улыбающуюся рожу самого Гэя. Сейчас у меня этих изданий штук 14.



Совет для начинающих собирателей винила: бегите. Бегите, глупцы! Не ввязывайтесь в это! Будете ходить постоянно без штанов, винил заберет все ваши деньги вы будете тратить всё на пластинки! Я это никому не рекомендую.



Будущее винила? Я вижу рост интереса к винилу, и думаю, он будет жить и будет возрождаться. Я замечаю, что чем мы больше уходим в цифровизацию, тем больше мы начинаем ценить какие-то физические вещи.



Фишка носителя в том, что он не уйдёт со стримингов, он твой, если не пожар, наводнение или ограбление… Ну и обложки на стримингах маленькие, а когда у тебя пластинка, можно рассмотреть.



Современная техника дарит людям меньше музыки, и ретро-техника воспринимается как что-то менее обыденное. Вот эта пресловутая ностальгия по временам, которых не было! Судя по тенденциям, популярность винила будет расти, современные исполнители делают релизы на виниле. В Америке уже можешь зайти в супермаркет, а там продаются пластинки с самыми топовыми альбомами: Адель, Nirvana… Идешь за продуктами, по пути покупаешь пластиночку и небольшой проигрыватель - они там очень дешёвые. А если будет интересно, то человек уже купит «вертак» посолиднее, колонки и будет это дело апгрейдить. А может, станет сумасшедшим аудиофилом и купит себе систему за полмиллиона.





Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции