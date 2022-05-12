США не удастся переиграть сущности современной эпохи и философии нашего времени

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 мая 2022, 11:48 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: pixabay.com

Мир увлёкся изоляцией себя от фундаментальных сущностей. Запад и США, если бы была возможность, то готовы были бы изолировать Россию от кислорода, который вырабатывается мировым океаном, но это не возможно согласно законам физики. Россия готова бы убрать из спектра света, жёлтый и синий цвет, но это невозможно опять-таки согласно законам физики.

Нужно защищаться от фейков и симулякров, но не стоит защищаться от реальности!

Таким образом, есть пределы и ограничения на то, что создаётся с помощью так называемых санкций. Эти ограничения связаны с принципиальной невозможностью, связанной с реальностью, фундаментальными законами и принципами. Некоторые эти принципы и фундаментальные сущности явны, как вышеприведённые примеры с кислородом океана и цветами радуги. Некоторые эти принципы и фундаментальные факты скрыты и поэтому будут бить сзади сознания мира, то есть, по "затылку" сознания мира. Будут бить несмотря на желания мира и туфтово-фейковые симулякры, которые отстраиваются постмодернистским миром, формирующим таким образом культуру катастрофы. В основании культуры катастрофы лежит игнорирование и работа фундаментальных законов и принципов природы, отсрочка которых накапливаясь, вызывает неконтролируемую стихию и катастрофу в природе и мировом сообществе!

Эти искусственные мероприятия амбициозного человечества приводят к самоубийству человечества. А если к этому фактору прибавить особенности деструктивного поведения лидеров общества, то эти катастрофические процессы мира способны ускоряться.

Окном для видения скрытых фундаментальных процессов в мировом сообществе является логика и причинно-следственные связи происходящего. Увы! Многое происходящее сейчас в связи с событиями на Украине с каких-то пор стало интерпретироваться в угоду сторон. Возможно в этом главная суть деструктивной международной политики, но принципы реальности за такие интерпретации будут бить по затылку мира неожиданно.

Для объективного осмысления происходящего нужно вспомнить о том, кто исторически в мире был агрессором: Запад или Россия? Вспомнить фундаментальный факт Гитлера и Наполеона. Вспомнить фундаментальный факт уничтожения атомной бомбой США городов Хиросимы и Нагасаки в Японии. Это очень простые фундаментальные факты, которые не нуждаются в критике и обсуждении. Это знают все, но почему-то малодушно забывают.



Нужно вспомнить о том, кто первый после Второй Мировой войны начал гонку вооружений и влияние на страны мира под предлогом того, чтобы больше в мире не было того, что сотворил фашизм.

Нужно вспомнить историческую статистику экспансионистского поведения США в мире: во Вьетнаме, в Югославии и др.

Всё это фундаментальные факты, которые раскрывают логику происходящего.

Это, по сути, американская логика происходящего дозрела и привела сейчас к тому, что происходит в Украине. Украина стала плацдармом и площадкой войны США и России.

Тогда, когда Украина заявила, что она взяла на себя ответственность спасать Европу и поэтому Запад и весь мир должен ей помогать, она это сделала понимая суть, то есть осознавая, что является марионеткой США и всей вышеприведённой логики. Украине кажется, что она сама так решила. В действительности это стало результатом манипуляции США. Украина - марионетка США и уже мыслит на основании установок, привитых США в процессе мощной десятилетней работы.



Таким образом, всё происходящее на Украине развязано не Россией, а США.

Нужно помнить, что авторами культуры катастрофы, согласно западным прогрессивным философам-постмодернистам, являются США. Философы дали на этот счёт глубинное сущностное обоснование феномену США и тому, что они сами себя утопично назначили Гегемоном. Поэтому самодеятельное самонадеянное брюзжание узколобых идеологов США нелепы! Уровень их общей и философской эрудиции низок. И это мы познаём из мировых СМИ. Это шокирует!

Запад и США должны быть осторожными с реальностью и с сущностями, которые ещё никто не отменял. Переиграть реальность с помощью инструмента симулякров не удастся.

В условиях культуры катастрофы и неуправляемой стихии побеждённых не бывает, но США подводят мир к этой катастрофе. Хотя казалось бы, что совсем недавно вся эта опасность понималась миром. Видимо, это понимание было незрелым. Как хотелось, чтобы наконец-то мир пришёл к зрелому пониманию, в рамках которого в мире не должно быть аристократических и элитных субъектов международного права и стран, не говоря уже о всяческих Гегемонах и лидерах держав! В эпоху постмодернизма любой субъект важен для выживания всей планеты. Всё мы связаны и с каких-то пор "безобидный взмах бабочки на одном земном полушарии может вызвать бурю на другом".

Без осмысления и понимания вышеприведённых положений, никакие мероприятия, направленные на разрешение современной проблемы, образовавшейся в связи с ситуацией на Украине, будут бесполезными.



США бесполезно надеяться на то, что в их руках находится машина мощного тиража фейков и симулякров. Культуру катастрофы не обманешь! Реальность не отменишь!

Продавать пустоту долго не удастся!

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