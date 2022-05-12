Хочется хороших новостей

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12 мая 2022, 08:50 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

На днях федеральный чиновник министерского уровня посетовал автору: «Вот вы все критикуете! Хорошие новости вам не интересны?!» Его слова заставили задуматься: «А вдруг в очернительстве перегнул палку?» Начал искать о чем бы хорошем и положительном в научно-технологической сфере написать. И сразу нашлась суперновость: «В Зеленограде приступили к строительству фабрики, которая, по плану, будет выпускать процессоры по 28 нм техпроцессу. Строительство планируется закончить в конце 2024 года».

«АН» - газета инновационная и высокотехнологичная. Поэтому и пишем мы о высокотехнологичных вещах, обращаясь за комментариями к профильным специалистам академического уровня. И так как строительство такой фабрики - это реальный прорыв, то мы обратились к нескольким экспертам с одним вопросом: «Неужели дождались?» Ответы изложили своими словами, так как вмешалась ещё одна примета нынешнего времени: «Если критикуешь какой-то госпочин, то критикуй анонимно! Иначе прилетит - не поймаешь!»

Начнем с того, что 28-нм фабрику будут строить на территории многострадального предприятия «Ангстрем». Сколько в него уже вложено бюджетных денег - уму непостижимо. Эффективность вложений? Как в неприличные слова в кино: "пи-пи-пи".

Но сейчас, конечно, совсем другое дело! Сейчас не как бы и не абы кабы, а строят в рамках федеральной программы по развитию отечественной электронной промышленности. Не хухры-мухры! До 2030 года планируют закачать в него 3,2 триллиона, правда, не долларов, а рублей. За эти деньги чиновники рассчитывают и фабрики построить, и кадры подготовить, и спрос на свои чипы повысить. Для сравнения, Китай на подобную программу более 4 триллионов, но уже долларов, заложил. В 100 раз больше, но у богатых свои причуды.

В программе даже конкретные цели заложены, что редкость. Например, до 2024 года планируется обеспечить «100% импортозамещения по всем направлениям» для госзакупок оборудования, а к 2030 году «завершить формирование продуктового портфеля российских технологий». Кроме 28-нм фабрики, на территории России планируется наладить и разработку и выпуск микросхем по 90-нм техпроцессу.

На бумаге и в торжественных отчетах все выглядит прекрасно. Ну за исключением того фактора, что технологии эти примерно уровня начала века нынешнего. Передовики каптруда уже освоили 4-нм техпроцесс и вплотную подошли к 3-нм и 2-нм техпроцессу. Но надо с чего-то начинать.

А вот теперь о по-настоящему грустном. По данным «АН», оборудование на 28-нм фабрику с участком иммерсионной фотолитографии должны были закупать у мирового монополиста такого оборудования голландской компании ASML. Монополиста до такой степени, что очередь на его продукцию растянулась на годы! А тут мы ещё угодили под жесточайшие санкции особенно в микроэлектронике. Вопрос: пойдет ли ASML на скандал и огромные штрафы, чтобы продать нам оборудование по серым схемам, имея многолетнюю очередь из белых и пушистых покупателей? Ответ очевиден.

Братский Китай, который в большом секрете держит свои достижения в производстве литографических машин, тоже помощник тот ещё. Самим делать? Все компоненты сплошь импортные и под санкциями. Те же фотошаблоны могут и хотят делать у нас, но стекла для них мы делать уже разучились. Кремниевые пластины - родные, но сами слитки для их нарезки - чужие, как и оборудование, которое их шинкует. Говорят, что и технологии производства сверхчистого кремния у нас уже утрачены. Что будет уже через несколько месяцев (говорят о 3-4), когда запас слитков иссякнет даже в госрезерве, сказать сложно.

Я уже не стану приводить слова академиков и профессоров насчет кадрового резерва, а к 2030 году нужно порядка 30 тысяч узких специалистов. Не буду цитировать подсчеты себестоимости наших микрочипов: «Все равно купят, если других не будет!» Не хочется приводить и даты писем РАН в правительство, Минпромторг, в Думу и "Спортлото", о том, что мы в известном месте из-за зависимости от импорта микроэлектроники. За это время горы можно было свернуть и новые насыпать...

Так что господин товарищ министра, на мой обывательский взгляд, все-таки вы вначале обеспечьте хорошие новости, проверив, которые не будешь задавать дурацких вопросов типа: «Зачем строить здание, если для него нет оборудования?» А мы уже тогда и напишем об этом во всех красках. А пока, уж не обессудьте, будем писать как есть на самом деле, а не в ваших бумагах "К докладу".

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