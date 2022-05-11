Заслуженный учитель России Евгений Ямбург: «Квалифицированные учителя истории почти не пользуются учебниками»

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 мая 2022, 18:02

«То, что историческое просвещение необходимо, и даже маленьким детям, у меня нет никакого сомнения. Только не надо путать идеологию и навязывание каких-либо точек зрения. Эти вещи я бы просто разделил».

«Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. Очень часто все меняется. Я должен сказать, что квалифицированные учителя истории почти не пользуются учебниками. Есть такое явление, которое называется перевернутый урок. Это когда школьники получают задание найти какой-нибудь сложный исторический период. Школьник первым делом ищет документы, которых в интернете полно. Нужно также найти различные точки зрения на данную проблему. Здесь учитель выступает не как человек, который навязывает идеологию, а как модератор. Он следит за тем, чтобы дети отличали фейк от факта, но самое главное на таких уроках дети слушают точки зрения друг друга и ищут истину. Не надо бояться учить детей. Главное – не надо врать!»

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что историческое просвещение в начальных классах школ начнется с 1 сентября, школьные учебники истории могут быть обновлены новейшими событиями до конца текущего года.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции