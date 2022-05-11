Политолог Андрей Суздальцев: «Говорить о переводе целых украинских регионов в Россию в условиях спецоперации преждевременно»

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 мая 2022, 16:33

Андрей Суздальцев считает, что разговоры о присоединении Херсонской области могут идти только после спецоперации. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Такие разговоры – контрпродуктивны. Я понимаю стремление администрации, которая пришла к власти в Херсоне. Она делает огромную работу в очень тяжелых условиях. Конечно, им хочется, чтобы все было стабильно, и чтобы регион стал частью федерации. Понятно, что в условиях спецоперации говорить о переводе целых украинских регионов в Россию преждевременно, это усугубляет наше положение. Нам ведь нужно прийти к целям спецоперации, а в них не обозначены цели изменения территориальной целостности или государственного устройства Украины. Наша спецоперация начиналась как защита ДНР и ЛНР. Не исключено, что со временем, когда ситуация стабилизируется, когда жители регионов почувствуют выгоду и цивилизационную близость к России… Еще много работы предстоит. Заместители и главы администрации торопятся, на мой взгляд. Присоединение должно быть легитимным».

Ранее замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что регион подготовит до конца года законодательную базу для вхождения в РФ в виде субъекта, решение будет принято тогда же.

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